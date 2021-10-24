Ankara otoyolunda zincirleme kaza! 15 araç...

Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı kaza meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.