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Ankara otoyolunda zincirleme kaza! 15 araç...

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Kazada yaralananlara müdahale ediliyor.

Ekleme: 24.10.2021 - 15:24 Güncelleme: 24.10.2021 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Ankara otoyolunda zincirleme kaza! 15 araç...
Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.


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