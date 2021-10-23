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Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir programını sürdürüyor. Erdoğan, 52 fabrikanın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu, yerli otomobil ile ilgili iddialı konuştu. Erdoğan, TOGG ile elektrikli araçlar piyasasında öncelikli yer alındığını, şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade etti. Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir." dedi.

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız...
Ekleme: 23.10.2021 - 15:18 Güncelleme: 23.10.2021 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir programını sürdürüyor. Erdoğan, 52 fabrikanın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkiyemizi dünyada hakettiği yere getirmektir. Bu yatırımlarımızın toplam değeri 639 milyonu buluyor.

Bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırıyoruz.

Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmesi fevkalede isabetlidir. Eskişehir sanayileşme kültürü, ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ile biçilmiş kaftandır.

Sanayimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Bu planlı OSB'ler sayesinde ihracat ve istihdam istikametinde yolumuza devam ediyoruz.

Salgına rağmen yatırımlarına cesurca devam eden babayiğit iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek.

Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alametifarikalarındandır.

Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı. Burada sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum.

Sivrihisar OSB'yi bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere diyorum ki; hiç heveslenmeyin bu ülkedeki istikrar ve güven ortamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır. Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.

TOGG ile elektirikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir.
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