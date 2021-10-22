  • USD: 9,29 - 9,30
  • EURO: 10,81 - 10,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Canan Karatay'ın dolandırıcıları yakalandı!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 80 yaşındaki vatandaşı telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayan ve terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği iddiası ile 9,5 kilo altınını dolandıran şüpheliler polisin Adana ve Marmaris'te düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Ekleme: 22.10.2021 - 11:51 Güncelleme: 22.10.2021 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Canan Karatay'ın dolandırıcıları yakalandı!Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ.C.'yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı. Dolandırıcılar, yaşlı
vatandaşa banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirttiler.

Dolandırıcılık şebekesinden A.Ç ve H.D. Marmaris'e gelerek 80 yaşındaki İ.C.'nin 9,5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı. Yine Marmaris'te 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran
şebeke üyelerinden M.K. ve İ.A. Marmaris'te F.K.K. isimli vatandaşı 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken yakalandı.

Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip
oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon için düğemeye basılırken, sivil ekipler Adana'da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile
gözaltına aldı. F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen ve 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran M.K ve İ.A ise Marmaris'te gözaltına alındı.

Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
İstanbul’da şimdi de tramvay arızası
Baka Koca'dan flaş çağrı!
Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan skandal sözlere sert tepki! 'Ne pervasız ne edepsiz bir açıklama'
Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!
Erdoğan'dan Medya Forumu'na mesaj!
CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
Milyonlarca kişiye BES fırsatı!
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde bir seminere 700 bin lira ödenmiş
CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!
Fatih tuğralı vakfiyenin satışı iptal edildi
Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendi kendisini yalanladı
Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti dünya basınına damga vurdu! ‘Fethederek ilerliyor’
Marmara için sevindirici iki haber! 30 yıl sonra bir ilk...
O kahkahanın sebebi futbol! Başkan Erdoğan fotoğrafın hikayesini anlattı
Türkiye’nin denizlerdeki rüya projesi: Bir tanesi bir milyar dolar
MİT tarafından yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi!
Yaralı askere zamanında ambulans göndermeyen başhekim görevden alındı
Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

ABD'de salgın paniği! Hastaneler doldu!

ABD'de salgın paniği! Hastaneler doldu!

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın