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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'

Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti. Olay kısa sürede ülke gündemine gelirken, kitre bebek vurgunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz’ın, Mansur Yavaş’ın korumaları tarafından darbedildiği öğrenildi. Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Mansur Yavaş'a çok sert tepki gösterdi. Şahin, "belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
Ekleme: 22.10.2021 - 22:55 Güncelleme: 22.10.2021 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
Fatih Şahin yaptığı paylaşımla Mansur CHP'li Yavaş'a sert çıktı.  Şahin Mansur Yavaş için 'eşkıyalığa soyundu' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katıldı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 liradan satılan kitre bebeklerin 11.500 liraya satın alınmasını Mansur Yavaş'a sormak istedi.
Mansur Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı.
Muhabir İsmail Çanak, kitre bebek vurgunu ile ilgili soruyu sormaya hazırlanırken kalabalık ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi. Bu sırada muhabiri İsmail Çanak ise Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin yakınında bulunan 50-60 kişilik kalabalık bir grup tarafından darp edildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
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