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1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti! Dev platform 57 metre suya batırıldı

Çanakkale Boğazı'na önceki gün giriş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerindeki 124 metre yüksekliğe sahip üç ayağı bulunan platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun acil kurtarma gemisi tarafından çekilerek 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti! Dev platform 57 metre suya batırıldı
Ekleme: 21.10.2021 - 17:59 Güncelleme: 21.10.2021 - 18:09 / Editör: Ozge Selin
1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti! Dev platform 57 metre suya batırıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) Limanı'ndan Silivri'ye giden Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, 18 Ekim Pazartesi günü saat 08.15'te Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Lapseki Suluca açıklarında bekletilen 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde 124 metre yükseklikte olan üç ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli platform denize indirildi. Ayakları 57 metre derinliğe batırılan ve 4 gündür Suluca açıklarında bekletilen platform, gemiden indirilerek Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.

Nene Hatun gemisi tarafından çekilen platforma 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 acil müdahale botu da eşlik etti.

Platformun Silivri'deki BOTAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülen Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi ikmal inşaatında kullanılacağı öğrenildi.

Platformun lojistik faaliyetlerini yürüten Batı Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ile Çanakkale'deki lokal acentesi İmroz Gemi Acentesi yetkilileri, 4 gün boyunca gece gündüz planlamalar yaparak platformun 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişini sağladı.

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1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti! Dev platform 57 metre suya batırıldı
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