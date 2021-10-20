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Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır? Tatlıya Sonradan Şerbet Eklenir Mi?

Şerbeti çekmeyen tatlı, tatlı yaparken karşılaşılan en üzücü durumlardan biridir. Peki Tatlı neden şerbeti çekmez? Tatlının şerbeti az gelirse ne yapılır? Şerbet katı olursa ne yapılır? Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır? İşte yanıtı…

Ekleme: 20.10.2021 - 17:05 Güncelleme: 20.10.2021 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır? Tatlıya Sonradan Şerbet Eklenir Mi?
Türk mutfağında çok özel bir yere sahip olan şerbet tatlısı, farklı lezzetleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Şerbet tatlıları denilince akla ilk gelen baklava, Şam tatlısı, lokma vb. Ancak yöreye göre farklı şekillerde yapılan tatlılar da vardır. Şuruplu şerbet yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey şerbetin kıvamı ve yoğunluğudur. Şerbetin yapım oranı çok basit olmasına rağmen malzemeyi çok az veya çok eklemek tüm tatlıyı mahveder. Tam da bu noktada akıllara “Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır?” sorusu geliyor. Peki Tatlı neden şerbeti çekmez? Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır? İşte yanıtı…

Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır?

Tatlı Şerbeti Neden Çekmez?


Revani ve Şekerpare gibi irmik içeren tatlılarda şerbet oranı 2,5 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker olmalıdır.
Baklava gibi kat kat hamurlu tatlılar için bire bir oranında şerbet sürün. Yani 2 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker şeklinde olmalıdır.
Kadayıf, ekmek kadayıf, kalburabastı gibi hamur işleri ve tatlılar için 2 su bardağı su ve 2,5 su bardağı şeker kullanılmalıdır.
Ayrıca şerbet sık sık karıştırılmalı ve şeker suda iyice çözülmelidir. Şuruba eklenen limon suyu miktarı çok fazla olmamalıdır.
Şurup kaynamaya başlayınca limon suyu ilave edilmelidir.
Tatlı sıcaksa şerbet soğuk, tatlı soğuksa şerbet sıcak olmalıdır. Tatlı ve şerbet aynı sıcaklıkta olmamalıdır.
Şerbet tatlıya yavaş yavaş eklenmeli, tatlının şerbeti çekmesi için bir süre beklenmelidir.
Hazırlanan şurup oda sıcaklığında durmalıdır. Aksi takdirde tatlı şurubu emmez veya şurup tatlandırılır.

Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır?


Tatlının hazırlanmasında bir sorun varsa yani tatlı çok ince veya çok kalınsa şerbeti döktükten sonra muhafazası zor olacaktır. Ancak sorun oda sıcaklığından veya şerbetten kaynaklanıyorsa sorun kolayca çözülebilir.

Şurubu oda sıcaklığında üzerini örtmeden tatlıya emdirin. Tatlı beklerken şurubu emebilir. Bekledikten sonra hala çekmediyse tatlınızı ortalama 15 dakika 100 derecelik fırına verin. Hafifçe ısıtılmış tatlıyı tekrar oda sıcaklığında fırından çıkarın. Hala tatlı şurubu ememiyorsa sorun üretimdedir. Bu durumda tatlıya dondurma ekleyebilir veya tadı dengelemek için puding yapabilirsiniz.

Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır?

Şerbetin Kıvamı Nasıl Düzeltilir?


Şurup oranını doğru ayarlamadınız ve olması gerekenden daha koyu olduğunda şerbeti tatlının üzerine döktüğünüzde daha tatlı hale gelebilir. Şerbetin normal kıvamına gelmesi için tekrar ocağa alıp üzerine yavaş yavaş sıcak su ekleyerek inceltin.

Şerbeti hazırlarken yapılan hatalardan biri de kıvamının çok cıvık olmasıdır. Sıvı şerbetin kıvamını koyulaştırmak için ocakta normalden daha fazla pişirilmesi gerekiyor. Şurubun kıvamı ihtiyacınızı karşıladığında ocaktan alıp soğumaya bırakabilirsiniz.

Şerbetin Püf Noktaları


Şerbet tatlısının en önemli noktası şerbetin kıvamında gizlidir. Bu nedenle şurubun kıvamı çok önemlidir. Şerbetin kıvamını ayarlarken ne çok pişecek ne de az pişecek ki bu da en önemli unsurlardan biridir. Şerbet yaparken 10 dakika kadar pişirin ve limon suyunu ekleyin. Şurubun kıvamını anlamak için kaşık alın, kaşıktan damlamıyorsa şerbetiniz var demektir. Diğer bir yol ise şurubu döktüğünüzde ip gibi akıyorsa şerbetiniz birebir aynı oluyor.

Kontrast sıcak, tatlı ve soğuk şerbet. Oda sıcaklığında şurubu ve sıcak tatlılığı emer. Koyu şurup yaparsanız hamur tatlıdan şurubu çekmez. Bu nedenle, tutarlılığa çok dikkat etmelisiniz.

Şerbeti hazırlarken mutlaka limon suyu eklemelisiniz. Limon, şerbetin tatlılarda kristalleşmesini ve tatlandırmasını engeller. Bu nedenle şerbete limon suyu eklemek çok önemlidir. Şuruba limon suyu eklerken dikkat edilmesi gereken bir husus, şerbetin su kıvamına gelmesidir. Şeker suda çözüldükten sonra şerbeti ocaktan almadan 2-3 dakika önce ilave edin. Limon suyunuz yoksa yerine 2-3 dilim limon tuzu ekleyebilirsiniz ama çok fazla değil.

Şerbeti ocakta başıboş bırakmak, küçük ateşte şerbet yapmak çok yanlış bir harekettir. Şerbeti yaparken mutlaka kıvamını kontrol edin ve ardından kısık ateşte kaynatın. Bu aşamada şerbetin kıvamını ve sululuğunu kolayca anlayabilirsiniz. Unutmayın, şerbetiniz çok cıvık olursa tatlılarınızın şekli bozulur ve dağılır. Şurup çok kalınsa, tatlı şurubu emmez ve oldukça sıkı bir kıvamı korur.

Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır?

Tatlıya Sonradan Şerbet Eklenir Mi?


Tatlıya sonradan şerbet eklemek, çoğu kişinin yaptığı üzücü hatalardan biridir. Tatlıya sonradan şerbet eklemek hem tatlının tadını hem de kıvamını bozar. Bu nedenle kesinlikle pişmiş ve bir kez şerbet eklenmiş tatlıya sonradan şerbet eklenmemelidir. Aksi takdirde tatlı şerbeti çekmez ve cıvık cıvık olur.

Şerbeti Çekmeyen Tatlıya Ne Yapılır?” sorusunun yanıtını basit yöntemlerle sıraladık. Bu yöntemler sayesinde enfes bir şerbetli tatlı yapabilirsiniz.
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