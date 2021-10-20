Hıçkırık Nasıl Geçer? Hıçkırığa İyi Gelen Yöntemler
Hıçkırık hepimizin zaman zaman yaşadığı ve yaşarken rahatsızlık duyduğu bir problemdir. Peki hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa iyi gelen yöntemler nelerdir? İşte hıçkırığa iyi gelen yöntemler…
Hıçkırık, diyafram kasının kontrol edilemeyen ve tekrarlayan kasılmaları nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Günlük hayatta ansızın başlar ve sık rastlanır. Hıçkırık genelde ciddi bir rahatsızlık olarak görülmez ancak bazı kişilerde uzun sürdüğü için günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Peki Hıçkırık Nasıl Geçer? Hıçkırık evde uygulanan basit yöntemlerle önlenebilir ya da hızlı geçmesi sağlanabilir. Sizler için hıçkırığa iyi gelen yöntemleri sıraladık.
Hıçkırık Nedir? Hıçkırık Neden Tutar?
Singultus yani hıçkırık, akciğerin alt kısmında yer alan kubbe şeklinde bir yapıya sahip diyaframın ani ve istem dışı kasılması sonucu oluşur. Normalde, bir kişi nefes aldığında diyafram kasılır ve aşağı doğru hareket eder. Sonuç olarak, göğüs boşluğu genişleyecek ve böylece akciğer kapasitesi artacaktır. Aynı şekilde nefes verirken diyafram gevşer ve yukarı doğru hareket eder ve ağız ve burun yoluyla havanın solunmasına yardımcı olur. Epiglot olarak tanımlanan kapak, ses tellerinin bulunduğu gırtlağın üst kısmında yer alır, yutkunma sırasında trakeayı kasıp kapatır. Bu nedenle yutma sırasında ağızdaki yiyeceklerin soluk borusuna kaçmasını önleyebilir. Hıçkırık sesi, diyafram aniden ve istem dışı kasıldığında, hava hızla akciğerlere girdiğinde ve epiglot ses tellerinin bulunduğu alanı hızla kapattığında ortaya çıkar.
Stres, kaygı ve diğer ani duygusal değişiklikler, diyafram uyarıcı hormonların salınmasına ve diyaframın kasılmasına neden olabilir. Diyaframın ve nefes almayı destekleyen interkostal kasların ani bilinçsiz kasılmalarından kaynaklanan hıçkırıkların işlevi belirsizdir. Hıçkırıklar dakikada ortalama 6 ila 12 kez meydana gelir ve genellikle müdahale olmaksızın birkaç dakika içinde kendiliğinden kaybolur. Bazı durumlarda, bir aydan uzun süren inatçı hıçkırıklar birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle iki saatten fazla süren bir hıçkırık varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Uzun süreli hıçkırık durumunda, doktor hastanın detaylı tıbbi geçmişini dinledikten sonra fizik muayene yapacaktır. Tıbbi öykü sırasında hıçkırıkların süresi, süresi, hıçkırıkların süresi, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, alkol ve sigara tüketimini öğrenerek mevcut organik nedenli sorunları araştırır. Fizik muayene sırasında dış kulak yolu, kulak zarı, baş-boyun ve tiroid muayenesi, kapsamlı sinir sistemi muayenesi, göğüs ve karın muayeneleri yapılır. Doktor gerekli gördüğü takdirde laboratuvar tetkikleri ve radyografik görüntüleme yöntemleri de isteyebilir.
Hıçkırık Neden Olur?
Hızlı ve fazla yemek yemek
Baharatlı yemekler tüketmek
Alkol içmek
Gazlı içecekler içmek
Çok sıcak ya da çok soğuk besinler tüketmek
Sakız çiğnerken hava yutmak
Stresli olmak
Karın bölgesinden ameliyat olmak
Reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına sahip olmak
Akciğerlerin sigara gibi rahatsız edici kokularda uyarılması
Hava sıcaklığının değişmesi
Hıçkırık Nasıl Geçer?
Derin bir nefes aldıktan sonra nefesi tutun ve bırakın. Bu uygulama 20 dakika içerisinde bir kez uygulanabilir.
Limon, amonyak, kolonya gibi güçlü kokulu maddeleri koklayın.
Hızlı bir şekilde nefes alıp vermeyi deneyin.
Bir yudum sirke için.
Limon ısırın.
Bir bardak soğuk su için.
Boynunuzun arkasını ovalayın ve frenik siniri uyarın.
Dilinizin ucunu 2-3 kez öne doğru çekin.
Öğürme refleksinizi uyarın.
Suyla gargara yapın.
Dizlerinizi göğsünüze doğru çekin ve bu şekilde biraz bekleyin.
Hıçkırık Neyin Belirtisidir?
Hıçkırık 48 saatten uzun sürerse, reflü ve mide fıtığı, boğaz hastalığı, perikardiyal enfeksiyon, akciğer tümörleri ve serebrovasküler tıkanıklığın habercisi olabilir. Hıçkırıklarınız uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
Hıçkırık Nasıl Önlenir?
Fazla yemek yemekten kaçının.
Aşırı hızlı yemek yemeyin.
Alkol tüketimini azaltın.
Baharatlı ve acı yemeklerden uzak durun.
Gazlı içecekler tüketmeyin.
'Hıçkırık Nasıl Geçer?' sorusunun yanıtını hıçkırığa iyi gelen yöntemlerle açıkladık. Bu yöntemleri deneyerek hıçkırık sorunundan kurtulabilirsiniz.