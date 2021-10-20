Hıçkırık Nasıl Geçer? Hıçkırığa İyi Gelen Yöntemler

Hıçkırık Nedir? Hıçkırık Neden Tutar?



Hıçkırık Neden Olur?



Hıçkırık Nasıl Geçer?



Hıçkırık Neyin Belirtisidir?



Hıçkırık Nasıl Önlenir?



, diyafram kasının kontrol edilemeyen ve tekrarlayan kasılmaları nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Günlük hayatta ansızın başlar ve sık rastlanır. Hıçkırık genelde ciddi bir rahatsızlık olarak görülmez ancak bazı kişilerde uzun sürdüğü için günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Peki? Hıçkırık evde uygulanan basit yöntemlerle önlenebilir ya da hızlı geçmesi sağlanabilir. Sizler içini sıraladık.Singultus yani hıçkırık, akciğerin alt kısmında yer alan kubbe şeklinde bir yapıya sahip diyaframın ani ve istem dışı kasılması sonucu oluşur. Normalde, bir kişi nefes aldığında diyafram kasılır ve aşağı doğru hareket eder. Sonuç olarak, göğüs boşluğu genişleyecek ve böylece akciğer kapasitesi artacaktır. Aynı şekilde nefes verirken diyafram gevşer ve yukarı doğru hareket eder ve ağız ve burun yoluyla havanın solunmasına yardımcı olur. Epiglot olarak tanımlanan kapak, ses tellerinin bulunduğu gırtlağın üst kısmında yer alır, yutkunma sırasında trakeayı kasıp kapatır. Bu nedenle yutma sırasında ağızdaki yiyeceklerin soluk borusuna kaçmasını önleyebilir. Hıçkırık sesi, diyafram aniden ve istem dışı kasıldığında, hava hızla akciğerlere girdiğinde ve epiglot ses tellerinin bulunduğu alanı hızla kapattığında ortaya çıkar.Stres, kaygı ve diğer ani duygusal değişiklikler, diyafram uyarıcı hormonların salınmasına ve diyaframın kasılmasına neden olabilir. Diyaframın ve nefes almayı destekleyen interkostal kasların ani bilinçsiz kasılmalarından kaynaklanan hıçkırıkların işlevi belirsizdir. Hıçkırıklar dakikada ortalama 6 ila 12 kez meydana gelir ve genellikle müdahale olmaksızın birkaç dakika içinde kendiliğinden kaybolur. Bazı durumlarda, bir aydan uzun süren inatçı hıçkırıklar birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle iki saatten fazla süren bir hıçkırık varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Uzun süreli hıçkırık durumunda, doktor hastanın detaylı tıbbi geçmişini dinledikten sonra fizik muayene yapacaktır. Tıbbi öykü sırasında hıçkırıkların süresi, süresi, hıçkırıkların süresi, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, alkol ve sigara tüketimini öğrenerek mevcut organik nedenli sorunları araştırır. Fizik muayene sırasında dış kulak yolu, kulak zarı, baş-boyun ve tiroid muayenesi, kapsamlı sinir sistemi muayenesi, göğüs ve karın muayeneleri yapılır. Doktor gerekli gördüğü takdirde laboratuvar tetkikleri ve radyografik görüntüleme yöntemleri de isteyebilir.Hızlı ve fazla yemek yemekBaharatlı yemekler tüketmekAlkol içmekGazlı içecekler içmekÇok sıcak ya da çok soğuk besinler tüketmekSakız çiğnerken hava yutmakStresli olmakKarın bölgesinden ameliyat olmakReflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına sahip olmakAkciğerlerin sigara gibi rahatsız edici kokularda uyarılmasıHava sıcaklığının değişmesiDerin bir nefes aldıktan sonra nefesi tutun ve bırakın. Bu uygulama 20 dakika içerisinde bir kez uygulanabilir.Limon, amonyak, kolonya gibi güçlü kokulu maddeleri koklayın.Hızlı bir şekilde nefes alıp vermeyi deneyin.Bir yudum sirke için.Limon ısırın.Bir bardak soğuk su için.Boynunuzun arkasını ovalayın ve frenik siniri uyarın.Dilinizin ucunu 2-3 kez öne doğru çekin.Öğürme refleksinizi uyarın.Suyla gargara yapın.Dizlerinizi göğsünüze doğru çekin ve bu şekilde biraz bekleyin.Hıçkırık 48 saatten uzun sürerse, reflü ve mide fıtığı, boğaz hastalığı, perikardiyal enfeksiyon, akciğer tümörleri ve serebrovasküler tıkanıklığın habercisi olabilir. Hıçkırıklarınız uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.Fazla yemek yemekten kaçının.Aşırı hızlı yemek yemeyin.Alkol tüketimini azaltın.Baharatlı ve acı yemeklerden uzak durun.Gazlı içecekler tüketmeyin.?' sorusunun yanıtını hıçkırığa iyi gelen yöntemlerle açıkladık. Bu yöntemleri deneyerek hıçkırık sorunundan kurtulabilirsiniz.