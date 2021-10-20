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Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, havada 50 saat kalabilen AKSUNGUR ile, Akdeniz ve Ege'de gücüne güç katacak.

Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Ekleme: 20.10.2021 - 14:03 Güncelleme: 20.10.2021 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli 'Aksungur SİHA', testlerini başarıyla tamamladı.

Testlerin ardından ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yerini aldı.

İLK TESLİMATI YAPILDI
Bu kapsamda ilk Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildi.

İSMAİL DEMİR: HAYIRLI OLSUN
Müjdeyi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İsmail Demir, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerine yer verdi.

750 KG YÜK KAPASİTESİ, 50 SAAT UÇUŞ SÜRESİ
İlk paylaşımının ardından kısa bir süre sonra ikinci kez paylaşım yapan Demir, "İlk Aksungur'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun." notunu düştü.

İsmail Demir: İlk Aksungur'u teslim ettik



GÖRÜŞ HATTI ÖTESİ OPERASYON
Anka platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur SİHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk uçuşunu 2019'da yapan Aksungur'a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi birçok ekipman entegre edildi.

Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur'un sahadaki uçuşu 1000 saati geride bıraktı.
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