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ABD'de kuraklık krizi! California eyaletinde acil durum ilan edildi

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti. Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

ABD'de kuraklık krizi! California eyaletinde acil durum ilan edildi
Ekleme: 20.10.2021 - 20:19 Güncelleme: 20.10.2021 - 20:31 / Editör: Ozge Selin
ABD'de kuraklık krizi! California eyaletinde acil durum ilan edildi
Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

YAĞIŞLARIN NORMALLERİN ÇOK ÜSTÜNE ÇIKMASI GEREKİYOR!

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.
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ABD'de kuraklık krizi! California eyaletinde acil durum ilan edildi
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