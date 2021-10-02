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Başkan Erdoğan genelgeyi imzaladı: Ulaşımda yeni yol haritası

Başkan Erdoğan genelgeyi imzaladı: Ulaşımda yeni yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelgeyi imzaladı. Genelgeye göre, 2021-2025'i kapsayan plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının internet adresinde yayımlanacak. Genelge; Ülkenin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliği taşıyor.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:01
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:02
Başkan Erdoğan genelgeyi imzaladı: Ulaşımda yeni yol haritası

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede ülkenin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önem arz ettiği vurgulandı.

ÜLKE GENELİNDE...

Ulaşım hizmetlerine erişebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde 'www.uab.gov.tr' yayımlanacaktır.


Plan ile ulaşımda erişilebilirlik, altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır."

Genelgede "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)" kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.


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