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Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

10 ülkenin büyükelçiliği, Osman Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin ortak açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklama sonrası ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. 10 büyükelçinin çağrısına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Ekleme: 19.10.2021 - 00:36 Güncelleme: 19.10.2021 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

"KABUL EDİLEMEZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." ifadesini kullandı. Soylu, bazı büyükelçilerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.
Bakan Soylu, "Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." görüşünü paylaştı.

"BU HAD VE HUDUT BİLMEZLİKTİR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın hiçbir büyükelçinin haddi olmadığını belirtti. Bakan Gül, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Diplomatların, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükellef olduğunu vurgulayan Gül, "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir." ifadesini kullandı.

"DİPLOMASİYLE BAĞDAŞMAYAN BİR SORUMSUZLUKTUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur." dedi.
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Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
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