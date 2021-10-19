Kestanenin Faydaları Nelerdir? Kestane Neye İyi Gelir?

Kestanenin Faydaları Nelerdir?



Kestane Kaç Kaloridir? Kestane Kilo Aldırır Mı?



Kestane Neye İyi Gelir?



Kestane Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Kışın vazgeçilmez bir gıdası olantam bir potasyum kaynağıdır. Çeşitli tatlıların içerisinde de yer alan kestanenin pek çok faydası bulunmaktadır. Kestane, lezzetli olması ve besin değeri açısından zengin olması nedeniyle sevilir. Kestane magnezyum, fosfor, kalsiyum, demir, klor, potasyum, sodyum B1, B2 ve C vitamini içerir. Kestanenin kalorisi çok yüksek değildir. Ancak tüketimine dikkat edilmelidir. Aşırı tüketimi sağlığa zararlı olabilir. Peki? Sizler içinnı yazdık.Kestane yüksek lif içeriğine sahiptir ve tokluk hissini korurken kan şekerini yükseltmez.Kompleks karbonhidrat içeriğine sahip bir enerji kaynağıdır.Bu meyve demir anemisine çok uygundur. Demir eksikliği olan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gerekir.Magnezyum ve fosfor içeriği kemik metabolizmasını destekler.Sakinleştirici etkisi ile bilinen kestane, stres giderici bir kaynaktır ve vitaminler açısından zengindir.Kestane yemek dişlere, kemiklere ve kan dolaşımına iyi gelir.İçeriğindeki C vitamini tüm vücut için sağlıklı bir kaynaktır.Kestane potasyum kaynağıdır.Kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırabilen folik asit açısından zengindir.Karaciğer ve mideye iyi gelir, sindirim düzenleyicidir.Az yemek durumunda kestane ishal için iyi bir ilaçtır. Aşırı ishal ve dehidrasyon yaşarsanız, bir doktora danışmalısınız.Alzheimer hastalığını önlemek ve unutkanlığı ortadan kaldırmak için önerilen besinlerden biridir.Bağışıklığı güçlendirir.Zengin vitamin içeriği cildi güzelleştirebilir.Hücre yaşlanmasını geciktirin ve vücudu gençleştirin.Kestane balı özellikle öksürük sorunlarının tedavisi için uygundur.Kestanenin kilo aldırıp aldırmayacağı herkes tarafından merak edilen bir konudur. Çünkü kış aylarında sık sık tüketilen kestanenin kalorisi aslında çokta düşük değildir. 100 gram kestane yaklaşık 130 kaloridir. Bu nedenle kilosuna dikkat edenler kestaneyi 100 gramdan daha fazla tüketmemelidir.Kestane çok lezzetlidir ve glisemik indeksi düşüktür. Şeker hastaları rahatlıkla kestane yiyebilir. Kestane ayrıca kan şekeri seviyelerindeki ani artışları da önleyebilir. Bu nedenle, diyabet riskini de azaltabilir. Kestane ayrıca bağırsak hareketlerini düzenleyebilir ve iltihaplanma ve rahatsızlığı önleyebilir.Kestane birçok hastalığa iyi gelir. Sakinleştirici etkisi olan kestane, depresyon, stres gibi hastalıklara da iyi geliyor. Kestane, hücrelerin erken yaşlanmasını önleyebilir ve vücuttaki toksinlerin kolayca atılmasını sağlayabilir. Kestane mide problemlerini önleyebilir ve kolesterol ve kan basıncını düzenlemesiyle bilinir. Ayrıca kestane kansızlığı önleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Kestane ayrıca sizi uzun süre tok tutabilir.yukarıda belirttiğimiz gibidir. Kış aylarında doğru oranda kestane tüketmek sağlığınıza birçok fayda sağlayacaktır.