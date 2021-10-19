Ankara'da 2,5 yılın karnesi! Büyükşehir'de vaat çok icraat yok

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:Çubuk 2 projesi geçmiş dönemde başlatılan çalışma bu dönemde açıldı. Mevcutta olan 30 Ağustos Zafer Parkı, iyileştirilerek hizmete açıldı. Ahlatlıbel'de yapımı tamamlanan Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı. Seçim öncesi bin 700 mahalleye kreş vaadedildi. Mevcut Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinin içine kreş, mevcutta olan Ahmetler Hanımlar Lokali ve Çocuk Kulübü'nün tabela değişerek kreş, Çukurambar'da belediyeye ait bir binaya kreş olmak üzere toplam 3 kreş.MANSUR YAVAŞ'IN VAATLERİ HAVADA KALDIMansur Yavaş, seçim öncesinde onlarca vaatte bulundu ancak bunların pekçoğu yapılmadı* Suya indirim olacaktı aksine zam geldi.* Kızılırmak'tan su almayacaktı, şu an yüzde 40 oranında su kullanılıyor.* Havaalanına Siteler üzerinden Pursaklar ve Çubuk'a kadar uzanan yeni bir metro hattı planlanıp yap işlet formülü ile yapılacaktı. Monaray yapılacaktı.* Barajların tamamının üzeri güneş panelleriyle kapanacak ve buharlaşma önlenecekti.* Ulus trafiği yer altına alınacaktı.* Her mahalleye kreş yapılacaktı.* Gölbaşı'na metrobüs yapılacaktı.* Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacaktı.* Uyanık kütüphaneler yapılacaktı.* Kızılay-Cebeci arası treylebüs sistemi kurulacaktı.* Hayvan otelleri yapılacaktı.* Sevgi ve kültür parkları yapılacaktı.* 58 km metro yapılacaktı.* 32 km bisiklet yolu yapılacaktı.* Asfalt katılım payı alınmayacaktı.Taksicilere ikişer adet IPad verilecekti.BEYPAZARI BELEDİYESİ:2019 yılı başı itibariyle 33000 m2lik 7 adet yeni park yapıldı, mevcut 20 parkın oyun grupları yenilenirken parklara 2500 m2 ilk yeşil alan ilave edildi . İlçede bulunan 57 parkın tamamının aydınlatmaları yenilendi. Hıdırlıktepe rekreasyon alanında 35000 m2lik alanda yeşillendirme peyzaj çalışması yapıldı. Örnek meyve bahçesi ve sera kompleksi içerisinde 10000 m2lik alanda lavanta tarlası çalışmaları sürüyor. Buna ek olarak belediye hizmet alanı çevresinde 1500 m2lik yeşil alan oluşturuldu. 10000'in üzerinde yeni fidan dikimi ile 2000in üzerinde mavi ladin ve selvi ağacı dikimi gerçekleştirildi. 3 adet yeni parkın ihalesi yapıldı; yapım çalışmaları sürüyor. 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi yapım çalışmaları sürüyor.ÇAMLIDERE BELEDİYESİ:2019 yılı başı itibariyle mevcut 20 parkın oyun grupları yenilenirken parklara 2500 m2 ilk yeşil alan ilave edildi . İlçede bulunan 25 parkın tamamının aydınlatmaları yenilendi. Örnek 2 AD. Bal ormanı yapıldı. 10000 m2lik alanda lavanta tarlası çalışmaları yapıldı.10000'in üzerinde yeni fidan dikimi ile 2000in üzerinde mavi ladin ve selvi ağacı dikimi gerçekleştirildi. 1 adet termal otel ve kaplica tesisi tamamlandı. 1 adet soba müzesi 7.000 M2 alan üzerine inşa edilerek peyzas çalışmaları devam ediyor. 1 adet emniyet binası ve lojmanı tamamlandı.15.000 M2 alan üzerine göl park içerisine 1600 kişilik düğün salonu inşa edildi. 20 köyün kabristanlik istinat duvarı yapıldı. Köy odaları ve cami bakımları ve tamiratları yapıldı. Dogal gaz ihalesi yapılarak çalışması başlatıldı şuan çalışmaları devam ediyor. Belediye'nin girişimleri neticesinde Çamlıdere Devlet Hastanesi için ihale calismalari yapildi, yer tahsisi gerçekleştirildi çalışması baslatiliyor, 1. TOKİ blokları tamamlanarak hizmete açıldı, 2. TOKİ blokları için yer tahsis çalışmaları başlatıldı.ALTINDAĞ BELEDİYESİ:42 Park, 3 Meyve Ormanı, 2 Hatıra Ormanı, 32 Park baştan aşağı yenileme, toplam 25 bin fidan, 11 ağaçlandırma alanı 3 orman 2 spor tesisi, toplamda 538.394 m² yeşil alan tesis edildi. 1 adet de 50 dönümlük Millet Bahçesi yapımı devam ediyor.9 adet kütüphane, 1 adet bebek kütüphanesi, 1 adet çocuk trafik eğitim merkezinin yapımı tamamlanırken 1 adet Sporcu Fabrikası, 5 adet spor merkezi, 1 adet okçuluk merkezinin ise inşası sürüyor. Bunlara ek olarak da 2 yüzme havuzu tamamlanarak hizmete açıldı.KEÇİÖREN BELEDİYESİ:Keçiören Belediyesi ilçeyi yaşam tercihinde ilk sırlara taşımak için park ve yeşil alan oluşturma çalışmaları kapsamında son iki buçuk yılda 50 yeni parkı hizmete açtı. Keçiören'de şuanda 10 yeni parkın yapımına ise devam ediliyor.530 parkın bulunduğu ilçede 240 park ise baştan sona yenilendi. Keçiören Belediyesi ilçeyi yaşam tercihinde ilk sırlara taşımak için park ve yeşil alan oluşturma çalışmaları kapsamında son iki buçuk yılda 50 yeni parkı hizmete açtı. Keçiören'de şuanda 10 yeni parkın yapımına ise devam ediliyor. 530'dan fazla parkın bulunduğu ilçede 240 park ise 2 buçuk yılda baştan sona yenilendi. Aynı zamanda 90 bin metrekarelik Nursultan Nazarbayev Parkı önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafına ise 170 bin metrekarelik mesire alanı yapım çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. İlçeye iki adet yeni kütüphane, 1 adet akıllı sera, 2 adet kaykay parkuru, 200 öğrenci kapasiteli kreş, 400 araçlık otopark, bir adet AR-GE Merkezi kazandıran Keçiören Belediyesi Ayvalı Gençlik Merkezinin temellerini attı. Kendi öz kaynaklarıyla 200'den fazla hizmet aracı alan Keçiören Belediyesi kiralama masrafından da kurtuldu. Pandemi sürecinde ilk maske, kolonya ve dezenfktan üreten belediye, 3 milyon adet maske dağıtırken, kurum ve kuruluşlara 26 bin litre ücretsiz kolonya ve dezenfektan temin etti.SİNCAN BELEDİYESİ:İlçeye son seçimden bu yana 24 park daha kazandırarak Park sayısı 377'ye yükseldi. 20 dönümlük bir arazi üzerinde Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi kuruldu. Bölgede 203 adet meyve ağacı, 3000'den fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan ortaya çıkarılıyor. Zir vadisi Rekreasyon alanında bulunan 20.000m²'lik Drift Pisti yapımına ise başlandı.Okçuluk alanı, Kapalı Spor Salonu ile 50 adet çok amaçlı mini basketbol, voleybol ve badminton sahası yapımı tamamlandı. Ankara'nın en büyük Kongre ve Kültür Merkezi, Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi ile Yeni Kent Meydanı inşası sürüyor. Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu. Merkez; bakıma muhtaç olan hayvanların bakımları ve tedavilerinin yapıldığı klinikten barınaklara, eğitim parkurundan riskli ve bulaşıcı hastalığı olanlara özel karantina alanına kadar birçok alan içermektedir.ETİMESGUT BELEDİYESİ:44 park, 11 ağaçlandırma alanı, 3 orman, 2 spor tesisi toplamda 538.394 m² yeşil alan tesis edildi. Etimesgut'un farklı noktalarında 6 adet olimpik standartlarda havuz var. Bunlardan 1 tanesi 2019 sonrası inşa edildi. Dünya'da örneği olmayan 60 bin metre kare Türk Tarih müzesi ve parkı tamamlandı.ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ:Tuz Gölü kenarında bulunan günü birlik sosyal tesis projede; İlçenin turizmi için 20 bungalov ev inşa çalışması tamamlanmıştır. 27 dönümlük arazi üzerinde 23 Bin 200 adet lavanta fidesinin ekimi gerçekleştirilerek lavanta tarlası projesi ile tesisimizin cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmiştir. 5 adet 10 tonluk su depoları ile lavanta tarlası damlama yöntemi ile sulanmaktadır.10 köy konağı ve 8 imam evi projesine inşaat malzemesi desteği verilmiştir. Mustafacık mahallesi sınırları içerisinde Millet Parkı kapsamında 33 Bin 257 metre karelik alana inşa edilecek olan Kent Parkı projesinin ihalesi tamamlanmış çalışmalara başlandı. Güneştepe aile sosyal tesislerimizde 'Kale Projesi' ihalesi tamamlandı.