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Aliyev’den Özdemir Bayraktar için taziye!

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün vefat eden Özdemir Bayraktar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ekleme: 19.10.2021 - 19:25 Güncelleme: 19.10.2021 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Aliyev’den Özdemir Bayraktar için taziye!
Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar, dün kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Bayraktar'ın vefatının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bayraktar'ın vefatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Aliyev mesajında, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın vefat haberinin kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu zor anlarınızda üzüntünüzü paylaşıyor, size, aile fertlerinize ve sevdiklerinize sabır diler, taziyelerini sunarım. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.
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