Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Alanya seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen Corendon Havayolları'na ait yolcu uçağının tekeri iniş yaptığı sırada koptu. Kısa süreli yaşanan paniğin arsından yolcuları tahliye edilen uçak aprona çekildi.Yaşanan olay sırasında yolculardan ve uçak mürettebatından yaralanan olmazken, uçakta maddi hasar oluştu.Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | VideoUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines'e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir.Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.