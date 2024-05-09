Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için bir çalışma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KPSS puanıyla mülakat puanı yüzde 50'şer oranında ağırlığıyla belirlenecek derecenin atamaya esas olacağını açıklamıştı.Bakan Tekin, 'Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. İşte yeni sistemin detayları:Mülakatlar daha objektif hale getirilecek. Heyet adayı aday da heyette kim olduğunu bilmeyecek. Adaya kod verilecek, yüz yüze olacak ve 45 dakika olacak.Bu 45 dakika boyunca adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak.Genel kültür soruları sorulmayacak. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek bu mesaja 14 haftalık konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak.Heyet adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak, aday puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak.Kamuda mülakat sistemi değişiyor: Yeni sistemin ilk örneğini MEB uygulayacak!Yeni sistem ilk olarak 20 bin öğretmen için uygulanacak.