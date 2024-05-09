Bakan Tekin, Türkiye'yi sarsan olay sonrası duyurdu: Hazırladık, geliyor...
Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin "Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı." ifadelerini kullandı. Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlanan taslak metnin TBMM'ye geleceğini de duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'ÖĞRETMENLERİMİZİ ASLA KİMSEYE EZDİRMEYECEĞİZ'
Bakan Tekin, 'Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz' dedi.
TBMM'YE GELİYOR
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek.' ifadelerini kullandı.
'ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'
Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin 'Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı.' diyerek, 'Öğretmenlerimizin yanında olacağız' şeklinde konuştu.
OKULDAN ATILAN ÖĞRENCİ MÜDÜRÜ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Geçtiğimiz salı günü, Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.