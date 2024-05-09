Ölümcül virüs alarmı! Göz, kulak ve ağızda...

Dört yıl önce Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada milyonlarca insanın ölümüne yol açan Covid-19 pandemisi biterken bu kez yeni bir virüs hortladı. Fransa'nın başkenti Parist'te tespit edilen hastalık ülkeyi alarma geçirdi. Fransa'daki virüs alarmını İngiliz The Mirror gazetesi, dünyaya servis ederken çarpıcı bilgileri okuyucularıyla paylaştı.LASSA ATEŞİ TEŞHİSİ KONULDUİngili merkezli gazetenin haberine göre; Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastaya Lassa ateşi teşhisi konuldu. Söz konusu vaka, kısa süre önce yurt dışından dönen bir askerde doğrulandı. Fransız askerin, Paris Saint-Mandé'deki Bégin askeri hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Fransız sağlık yetkilileri, kendisiyle temas etmiş olabilecek kişileri tespit etmek hummalı bir çalışmaya başladı. Ancak yetkililer şu anki durumun endişeye neden olmadığını belirtti.GÖZ, KULAK VE AĞIZDA KANAMAYA SEBEP OLUYORSöz konusu haberin devamında hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını olarak bilinen virüs, kişinin gözlerinde, kulaklarında ve ağzında kanamaya neden olan akut viral hemorajik bir hastalık.KEMİRGENLERDEN BULAŞIYORLassa ateşi denilen virüs, insanlara kemirgen türü hayvanlardan geçiyor ancak insanlar da birbirlerine bulaştırabiliyor. Hastalık Ebola kadar ölümcül ya da bulaşıcı olmasa da şu anda Nijerya, Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Togo dahil olmak üzere birçok Batı Afrika ülkesinde endemik olarak görülüyor.NİJERYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİNijerya hükümeti, 2020 yılında hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan etmişti. Yapılan açıklamada, ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.AFRİKA'DAN AVRUPA'YA DÖNEN TURİSTLERDE GÖRÜLÜYORHatta geçtiğimiz yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya ya da ABD'ye dönen turistlere Lassa ateşi teşhisi konmuş ancak hastalık yayılmamıştı. İngiltere'de 2022 yılında Batı Afrika'dan Bedfordshire'a dönen bir ailede üç vaka rapor edilmiş ve yeni doğan bir bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.KÖTÜ ŞÖHRETLİ PATOJENLER LİSTESİNDELassa ateşi denilen hastalık şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın veya pandemi potansiyeli olan kötü şöhretli patojenler listesinde yer alıyor. Çoğu insan tamamen iyileşiyor, ancak bazı insanlar çok hasta olabiliyor. Lassa virüsü baş ağrısı, halsizlik, öksürük, kusma, ishal, kas ağrıları ve boğaz ağrısına neden olabiliyor. Virüs şiddetli ise iç kanamanın yanı sıra solunum problemleri, yüzde şişme, göğüs ağrısı ve şoka yol açıyor.İLK OLARAK 1969'DA BORNO'DA ORTAYA ÇIKTILassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlandı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, 2018'de Lassa ateşi nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2019'da 167'ye geriledi.Lassa ateşi Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülürken bu ülkelerdeki oran uluslararası verilere göre düşük riskte kabul ediliyor.