WhatsApp'ta sesli arama yapanlar dikkat! Yeni özellik devreye alındı

WhatsApp, sessize alma ve çağrıyı sonlandırma düğmelerinin erişilebilirliğini kolaylaştıracak kullanışlı bir sesli çağrı çubuğunu test etmeye başladı. WhatsApp beta kullanıcıları bu eklentiyi uygulamanın Android 2.24.10.18 sürümüyle deneyebilirler.WhatsApp Android beta 2.24.10.18 sürümünde görülen sesli aramalara yönelik yeni üst çubuk özelliği, yeniden tasarlanan arayüzün bir parçası. Kullanıcılar bu sürümle daha görünür düğmeler ve sesli aramalar arasında gezinmenin çok daha iyi bir yolunu görecekler.Yapılan bu güncellemenin temel nedeni, uygulamadaki giden sesli aramaları daha kolay yönetebilmek olarak belirtiliyor. Bu doğrultuda bir aramayı simge durumuna küçülttüğünüzde, üstte belirli arama kontrollerini içeren geniş bir çubuk karşınıza çıkacak.Daha önce çağrı kontrollerine ulaşmanın tek yolu, WhatsApp uygulamasına geri dönmekti. Ancak artık kullanıcılar aramayı doğrudan sessize alabiliyor ya da sonlandırabiliyor, böylece orijinal sesli arama arayüzüne geri dönme zorunluluğu ortadan kalkıyor.WhatsApp'ta sesli aramalar için yeni üst çubuk özelliği, Google Play Beta Programı aracılığıyla sınırlı sayıda Android beta test kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Ancak şirket önümüzdeki günlerde bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunacak.