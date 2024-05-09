Bursa’yı 40 günde İstanbul’a çevirdi! Otobüs itme kervanına Bursa’da katıldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin başına geçmesinden kısa bir süre sonra Mega Kent İstanbul'da yaşanmaya başlanan çağ dışı otobüs itme manzaraları, CHP yönetimine geçen diğer kentlere de sıçradı.Bursa'da geçtiğimiz gün sefer sırasında bozulan bir belediye otobüsü, yolcular ve vatandaşlar tarafından itildi. Kentin en merkezi bölgesi olan Heykel'de yaşanan çağ dışı manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, önce baldızını daha sonra da öz yeğenini Belediyede makam sahibi yapması nedeniyle günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Bursa, bu kez de çağ dışı bu görüntülerle gündeme oturdu.