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Polenta Nasıl Yapılır? Evde Polenta Nasıl Yapılır? Polenta Tarifi

İtalya mutfağının en gözde yemeklerinden biri polenta geçtiğimiz gün Masterchef yarışmasında yapıldı. Mısır unundan yapılan polenta çoğu kişi tarafından merak edildi. Peki polenta nedir? Evde polenta nasıl yapılır ? İşte polenta tarifi…

Ekleme: 18.10.2021 - 13:14 Güncelleme: 18.10.2021 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Polenta Nasıl Yapılır? Evde Polenta Nasıl Yapılır? Polenta Tarifi
Polenta tarifi İtalya' ya özgü en popüler yemeklerden biridir. Yurt dışında birçok ülkede ismi değişen Polenta yemeği sarı veya beyaz çekilmiş mısır unundan elde edilmektedir. Türk mutfağındaki mıhlama ile benzerlik gösteren polenta tarifinde farklı olarak zerdeçal da kullanılmaktadır. Polenta Tarifi Masterchef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununda istenmesiyle halk tarafından oldukça merak edildi.

Mısır irmiği, su ve tuz ile kolayca hazırlanabilen polenta içine çeşitli malzemeler eklenerek çeşitlendirilebilir. Farklı otlarla, peynirlerle ve sebzelerle zengin menüler ortaya konulabilir. özellikle et ve balık yemeklerinin yanında tercih edilen polenta garnitürü akışkan bir şekilde veya dilimlenerek tüketilmektedir. Peki evde polenta nasıl yapılır? İşte evde kolayca yapabileceğiniz polenta tarifi

POLENTA NASIL YAPILIR?

Polenta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Polenta tarifini oldukça az malzemeyle evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte polenta tarifi malzemeleri…

1 su bardağı mısır irmiği
4 su bardağı su
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
75 gram tereyağı
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı tuz

Polenta Nasıl Yapılır?


Polenta için kullanacağınız tencereye su , zerdeçal ve tuzu koyup kaynatın .Su kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp mısır irmiğini ilave edin. Tekrar kaynayana kadar kısık ateşte karıştırarak 25 dakika pişirin. Son olarak karışıma rendelenmiş kaşar peynirini ve tereyağını ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar daha ocakta tutun. Tabanına ve kenarlarına yağlı kağıt serdiğiniz bir tabağa polentayı dökün. Yaklaşık 15 dakika boyunca soğumaya bırakın ve katılaşmasını bekleyin. Dilimler halinde keserek servis edebilirsiniz.

POLENTA NASIL YAPILIR?

Polenta ne demek?


İtalya kökenli ortaya çıkan polenta kelimesi Türkçe olarak keşkek, mısr unu ve yarma lapası gibi anlamlara gelmektedir. Kökeni Fransa'nın Savoie bölgelerine dayanan bu malzemenin kaynatılması ile yapılan yemeğe ismini vermiştir. Languedoc'ta 'milhàs', Gaskonya'da 'cruchade', Romanya ve Moldova'da 'mamaliga', Reunion Adasında 'sosso maïs' isimleriyle de bilinmektedir ve bölgeden bölgeye çeşitli ürünler ile farklılaştırılmaktadır. Normalde kaynatılarak yapılmasına karşın kızartılarak veya fırına verilerek tatlı veya tuzlu olarak tercih edilmektedir.

Polenta ve Mısır unu arasındaki fark nedir?


Polenta reyonlardaki mısır unlarının üzerine etiketlenmesiyle çoğu insanın kafasını karıştırmaktadır. Mısır ununu polentadan farkı polentanın ana maddesinin mısır unu olmasıdır. Mısır unu boyutuna ve öğütme stiline göre değişiklik gösteren öğütülmüş mısırdır. Polenta ise mısır unu kullanılarak yapılan İtalya'ya özgü ünlü bir yemek çeşididir.
Mısır unu paketinin üzerinde polenta etiketi bulunuyorsa bu yemeğin pişirilmesi için uygun olduğu anlamına gelmektedir. Mısır unu genel olarak yulaf lapasından kek yapımına kadar birçok farklı ve lezzetli yemeği pişirmek için kullanılabilir.
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