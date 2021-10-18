Polenta Nasıl Yapılır? Evde Polenta Nasıl Yapılır? Polenta Tarifi

Polenta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Polenta Nasıl Yapılır?



Polenta ne demek?



Polenta ve Mısır unu arasındaki fark nedir?



İtalya' ya özgü en popüler yemeklerden biridir. Yurt dışında birçok ülkede ismi değişen Polenta yemeği sarı veya beyaz çekilmiş mısır unundan elde edilmektedir. Türk mutfağındaki mıhlama ile benzerlik gösteren polenta tarifinde farklı olarak zerdeçal da kullanılmaktadır. Polenta Tarifi Masterchef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununda istenmesiyle halk tarafından oldukça merak edildi.Mısır irmiği, su ve tuz ile kolayca hazırlanabilen polenta içine çeşitli malzemeler eklenerek çeşitlendirilebilir. Farklı otlarla, peynirlerle ve sebzelerle zengin menüler ortaya konulabilir. özellikle et ve balık yemeklerinin yanında tercih edilen polenta garnitürü akışkan bir şekilde veya dilimlenerek tüketilmektedir. Peki? İşte evde kolayca yapabileceğinizPolenta tarifini oldukça az malzemeyle evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte polenta tarifi malzemeleri…1 su bardağı mısır irmiği4 su bardağı su100 gram rendelenmiş kaşar peyniri75 gram tereyağı1 çay kaşığı toz zerdeçal1 tatlı kaşığı tuzPolenta için kullanacağınız tencereye su , zerdeçal ve tuzu koyup kaynatın .Su kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp mısır irmiğini ilave edin. Tekrar kaynayana kadar kısık ateşte karıştırarak 25 dakika pişirin. Son olarak karışıma rendelenmiş kaşar peynirini ve tereyağını ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar daha ocakta tutun. Tabanına ve kenarlarına yağlı kağıt serdiğiniz bir tabağa polentayı dökün. Yaklaşık 15 dakika boyunca soğumaya bırakın ve katılaşmasını bekleyin. Dilimler halinde keserek servis edebilirsiniz.İtalya kökenli ortaya çıkan polenta kelimesi Türkçe olarak keşkek, mısr unu ve yarma lapası gibi anlamlara gelmektedir. Kökeni Fransa'nın Savoie bölgelerine dayanan bu malzemenin kaynatılması ile yapılan yemeğe ismini vermiştir. Languedoc'ta 'milhàs', Gaskonya'da 'cruchade', Romanya ve Moldova'da 'mamaliga', Reunion Adasında 'sosso maïs' isimleriyle de bilinmektedir ve bölgeden bölgeye çeşitli ürünler ile farklılaştırılmaktadır. Normalde kaynatılarak yapılmasına karşın kızartılarak veya fırına verilerek tatlı veya tuzlu olarak tercih edilmektedir.Polenta reyonlardaki mısır unlarının üzerine etiketlenmesiyle çoğu insanın kafasını karıştırmaktadır. Mısır ununu polentadan farkı polentanın ana maddesinin mısır unu olmasıdır. Mısır unu boyutuna ve öğütme stiline göre değişiklik gösteren öğütülmüş mısırdır. Polenta ise mısır unu kullanılarak yapılan İtalya'ya özgü ünlü bir yemek çeşididir.Mısır unu paketinin üzerinde polenta etiketi bulunuyorsa bu yemeğin pişirilmesi için uygun olduğu anlamına gelmektedir. Mısır unu genel olarak yulaf lapasından kek yapımına kadar birçok farklı ve lezzetli yemeği pişirmek için kullanılabilir.