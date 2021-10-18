FETÖ'cü eski vali İdris Akça'ya 15 yıl hapis talebi: 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim
Muş eski Vali Yardımcısı İdris Akça hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akça'nın operasyonel hatlarla mahrem imamlarla görüştüğü, ankesörlü hattan arandığı ve FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslarla para transferinin olduğu çıktı. Akça'nın incelenen KPSS sınav cevap kağıtlarında ise sınavda değişen soruya yanlış cevap verdiği belirlendi. Haberin detayları...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen
soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma kapsamında ihraç
edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan eski Muş Vali Yardımcısı İdris
Akça hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22
ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İdris Akça, tutuklanarak cezaevine
gönderilmişti.
FETÖ'DEN İŞLEM GÖRENLERLE PARA TRANSFERİ
Sbah'ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle
dava açılan İdris Akça'nın cep telefonundan mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile 18 kez
irtibat kurduğu tespit edildi. Akça'nın Ankara'dan ankesörlü hattan da arandığı belirlenirken,
Çorum'dan ise kaymakam S.G'nin ardından ankesörlü hattan arandığı kaydedildi. Akça'nın
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı
tarafından gönderilen raporlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılmış kişilerle
aralarında para transferi olduğu tespit edildi.
"AMERİKA GRUBUNDA BERABERDİK"
FETÖ'nün mülkiye teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında ifade veren M.G., 2012'de
görevlendirme ile Amerika'ya gittiği sırada İdris Akça'nın da bulunduğunu kaydederek,
"Sohbet için Balgat'ta bulunan bir eve gittik. Burada M.G. isimli şahıs artık makam
mevki sahibi olduğumuzu, manevi değerlerimizi korumamız gerektiğini, bizim
gibi insanlar gerektiği ve bozulmamız gerektiğini söyledi. Bu evde İdris Akça da
vardı. 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim. Virginia Grubunda İdris Akça
ile birlikte toplam 10 kişi vardı" dedi.
DEĞİŞTİRİLEN SORUDA ÖRGÜT ŞIKKI
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilirkişi inceleme raporu ile veri analizlerinde 2010 yılının
Haziran ve Ağustos ayı arasındaki HTS incelemelerinde İdris Akça'nın KPSS sınavında
FETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalara haklarında işlem yapılan 6
kişi ile irtibatı olduğu tespit edildi. Akça'nın genel yetenek testinde son anda değişen 39. ve
53. sorulardan değişen cevap şıklarının bazı adaylara verilmesi sonucunda testteki cevap
şıkkını doğru cevap olarak işaretlenmesi nedeniyle 53. Soruda yanlış şık işaretlediği belirlendi. SON DAKİKA
18.10.2021 10:37 FETÖ’cü eski vali İdris Akça’ya 15 yıl hapis talebi: 2012’de görevlendirme ile Amerika’ya gittim
"BORÇ ALIŞ VERİŞİ"
Akça ifadesinde hakkındaki suçlamaları redderek 2008, 2009 ve 2010'da KPSS'ye girdiğini,
girmiş olduğu sınavların hepsinden 90 üzeri puan aldığını öne sürdü. Örgüt üyeliğinden işlem
görmüş kişilerle olan para transferine ilişkin kişilerin dönem arkadaşı olduğunu aktaran İdris
Akça, paranın borç alış verişi olduğunu mahrem imamla ve ankesörlü hatlardan arandığı
GSM hattını ise hatırlamadığını söyledi. Akça, 2010 yılındaki KPSS puanı ile hiçbir yere
atanamadığını kaydederek örgüt ile bir bağının bulunmadığını ifade etti.
Akça hakkında hazırlanan iddianamede, telefon hattının mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile olan görüşmesinin, örgütün gizlilik derecesi yükseltildiği için 2014'ten itibaren operasyonel hatların iade edilerek artık kullanılmaması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte görüşmelerin
internet ortamında yapılması talimatına uyarak sonlandırdığı anlatıldı.