FETÖ'cü eski vali İdris Akça'ya 15 yıl hapis talebi: 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülensoruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma kapsamında ihraçedilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan eski Muş Vali Yardımcısı İdrisAkça hakkındaki soruşturma tamamlandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İdris Akça, tutuklanarak cezaevinegönderilmişti.FETÖ'DEN İŞLEM GÖRENLERLE PARA TRANSFERİSbah'ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmakapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyledava açılan İdris Akça'nın cep telefonundan mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile 18 kezirtibat kurduğu tespit edildi. Akça'nın Ankara'dan ankesörlü hattan da arandığı belirlenirken,Çorum'dan ise kaymakam S.G'nin ardından ankesörlü hattan arandığı kaydedildi. Akça'nınAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığıtarafından gönderilen raporlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılmış kişilerlearalarında para transferi olduğu tespit edildi."AMERİKA GRUBUNDA BERABERDİK"FETÖ'nün mülkiye teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında ifade veren M.G., 2012'degörevlendirme ile Amerika'ya gittiği sırada İdris Akça'nın da bulunduğunu kaydederek,"Sohbet için Balgat'ta bulunan bir eve gittik. Burada M.G. isimli şahıs artık makammevki sahibi olduğumuzu, manevi değerlerimizi korumamız gerektiğini, bizimgibi insanlar gerektiği ve bozulmamız gerektiğini söyledi. Bu evde İdris Akça davardı. 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim. Virginia Grubunda İdris Akçaile birlikte toplam 10 kişi vardı" dedi.DEĞİŞTİRİLEN SORUDA ÖRGÜT ŞIKKIEğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilirkişi inceleme raporu ile veri analizlerinde 2010 yılınınHaziran ve Ağustos ayı arasındaki HTS incelemelerinde İdris Akça'nın KPSS sınavındaFETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalara haklarında işlem yapılan 6kişi ile irtibatı olduğu tespit edildi. Akça'nın genel yetenek testinde son anda değişen 39. ve53. sorulardan değişen cevap şıklarının bazı adaylara verilmesi sonucunda testteki cevapşıkkını doğru cevap olarak işaretlenmesi nedeniyle 53. Soruda yanlış şık işaretlediği belirlendi. SON DAKİKA18.10.2021 10:37 FETÖ’cü eski vali İdris Akça’ya 15 yıl hapis talebi: 2012’de görevlendirme ile Amerika’ya gittim"BORÇ ALIŞ VERİŞİ"Akça ifadesinde hakkındaki suçlamaları redderek 2008, 2009 ve 2010'da KPSS'ye girdiğini,girmiş olduğu sınavların hepsinden 90 üzeri puan aldığını öne sürdü. Örgüt üyeliğinden işlemgörmüş kişilerle olan para transferine ilişkin kişilerin dönem arkadaşı olduğunu aktaran İdrisAkça, paranın borç alış verişi olduğunu mahrem imamla ve ankesörlü hatlardan arandığıGSM hattını ise hatırlamadığını söyledi. Akça, 2010 yılındaki KPSS puanı ile hiçbir yereatanamadığını kaydederek örgüt ile bir bağının bulunmadığını ifade etti.Akça hakkında hazırlanan iddianamede, telefon hattının mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile olan görüşmesinin, örgütün gizlilik derecesi yükseltildiği için 2014'ten itibaren operasyonel hatların iade edilerek artık kullanılmaması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte görüşmelerininternet ortamında yapılması talimatına uyarak sonlandırdığı anlatıldı.