Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları 'siyasi cinayet iddiaları'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili yöneticilerin 'siyasi cinayetler' iddiası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı İYİ Partili yöneticiler ve FETÖ firarilerinin dile getirdiği 'siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına' dair açıklamalarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin somut bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduğunu kaydetti.'ENDİŞE VE PANİK YARATMAK AMACIYLA YAPILMIŞTIR'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde 'Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur' ifadeleri kullanıldı.KILIÇDAROĞLU'NDAN İLGİNÇ ÇIKIŞ!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir değerlendirmede siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne sürmüş, 'Kaygılıyım' demişti.Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, Türkiye'de faili meçhuller döneminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişi ile kapandığını bildirmişti.