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Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Muğla'da iğrenç bir olay yaşandı. İddialara göre tekne kaptanı Kemal G., 15 yaşındaki kız çocuğu E.M'ye tecavüz etmeye kalkıştı. İşte son dakika haberinin detayları

Ekleme: 17.10.2021 - 16:38 Güncelleme: 17.10.2021 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Muğla Akyaka'da bir tur teknesinde güverte elemanı olarak çalışan Meryem Güngör'ün (24) sosyal medyadan duyurduğu olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti.

Okul harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları tur teknesinde çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu E.M., gece saatlerinde güvertedeki işlerini bitirdikten sonra paydos izni için tekne kaptanı Kemal G.'nin yanına gitti.

Arkadaşıyla birlikte alkol almakta olan Kemal G. ise iddiaya göre E.M.'nin paydosuna izin vermedi ve yanına durması için zorladı. İçtiği içkiden zorla E.M.'ye de uzatan Kemal G., yanındaki arkadaşının ayrılmasıyla E.M.'yi taciz etmeye başladı.

Lüks teknede adeta dehşeti yaşayan 15 yaşındaki kız, soluğu Akyaka'da yer alan jandarma karakolunda aldı.

Sözlü ifadesinin ardından tekrar iskeleye dönen kıza ise iskelede başka bir teknede çalışan Meryem Güngör sahip çıktı. Genç kızla birlikte şehiriçindeki bir polis merkezine doğru yola çıkan Güngör, E.M.'yi polis merkezinde bulunan ailesine teslim ederek iskeleye geri döndü.

Birkaç gün sonra E.M.'nin kendisine yardım etmesi için mesaj attığını belirten Meryem Güngör, 'Ailesinin konuyu kapatmak istediğini söyledi ama o susmak istemiyor. Bugün bunu yapan yarın neler yapmaz diyor ve çok korkuyor. Benden arkasında durmamı istedi' dedi.

GEMİCİLİK BELGESİ DAHİ YOK

Meryem Güngör 'E.M.'yi tanıyorum, okul harçlığı için hafta sonları teknede çalışıyor. Onu gece saatlerinde gördüğümde önceki günden kalma kıyafetleri duruyordu ve çok ağlıyordu. Yaşadıklarını anlattı. Kaptanın kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu söyledi. Sabah olunca yaşadıkları nedeniyle sinir krizi geçirdi. Muğla'ya polis merkezine gittik, ailesi de oraya geldi. Ben onu ailesine teslim edip döndüm' diye konuştu.

BENDEN YARDIM İSTEDİ

E.M.'nin ailesinin konuyu kapatmak istediğini ancak E.M.'nin 'Ya bir daha yaparsa' korkusuyla susmak istemediğini belirten Güngör 'Bana birkaç gün sonra ulaştı. Bana 'Zorla bana içki içirmeye çalıştı, o pis ellerini hala üzerimde hissediyorum. Diğerleri gibi ölmek istemiyorum, cezasını çeksin. Bugün bana tecavüz etmeye çalışan yarın gerçekleştirir, belki bana belki başkasına' diye mesajlar atmaya başladı. Ben de sosyal medyadan bu küçük kızın sesini duyurmak istedim' ifadelerini kullandı.

İFŞA OLUNCA İTİRAF YAĞDI

Sosyal medyada yaşadıklarını anlattıktan sonra benzer durumlara şahit olmuş birçok kişiden mesajlar aldığını belirten Meryem Güngör , şöyle devam etti: 'E.M. henüz 15 yaşında ve bu konuyla ilgili elinden bir şey gelmiyor. Ben sosyal medyadan duyurunca aralarında akrabasının da olduğu birçok kişi bana mesaj attı.

Benzer olaylar yaşadıklarını söyledi. Bu durum son bulsun artık. Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor ve ben bu skandalın üstünün örtülmesine izin vermeyeceğim...'
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