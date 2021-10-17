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Meclis'te bütçe maratonu! 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi masaya geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Ekim Çarşamba günü TBBM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin sunumunu yapacak. Oktay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teklifi "Milli hedeflerimizde bir kilometre taşı" olarak duyurmuş bütçede aslan payının eğitime ayrıldığını açıklamıştı.

Meclis'te bütçe maratonu! 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi masaya geliyor
Ekleme: 17.10.2021 - 14:10 Güncelleme: 17.10.2021 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te bütçe maratonu! 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi masaya geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu, 20 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacak.

AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bütçe görüşmeleri, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak. Bu kapsamda Meclis Başkanlığınca, Tören Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak.

PARTİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifinde partilere Hazine'den ödenecek tutar da belli oldu. 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı ödeme yapılacak. 5 siyasi partiye Hazine'de geçtiğimiz yıl toplam 481 milyon 790 bin lira ödenirken bu yıl verilecek destek 645 milyon TL olarak belirlendi.

EN BÜYÜK PAY AK PARTİ İLE CHP'YE

Hazine'den AK Parti'ye 280 milyon 279 bin lira, CHP'ye 149 milyon 134 bin lira lira ödenecek. Ödenilecek tutarlar arasında en büyük 3. pay ise HDP'ye... Hazine'den HDP'ye 77 milyon 65 bin lira aktarılacak. MHP'ye milyon 73 milyon 99 bin lira ödenecekken, İyi Parti de 65 milyon 588 bin lira devletin kasasından pay alacak.

ERKEN SEÇİMDE 3 KATINA ÇIKACAK

2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene alınırsa partilere 645 milyon liralık bu yardıma ilave olarak 1 milyar 290 milyon 329 bin lira daha para ödenecek. Böyle bir durumda; AK Parti'nin 841 milyon lira, CHP'nin 447 milyon lira, HDP'nin 231 milyon lira, MHP'nin 219 milyon lira ve İYİ Parti'nin de 196 milyon lira kasasına para girercek.
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