Erdoğan ve Merkel'den ortak basın toplantısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Alman Şansölye Merkel basın toplantısı düzenledi. İkili 16 yıllık diplomasi trafiğini değerlendirdi, geleceğe dair mesajlar verdi. Erdoğan, Merkel'e işbirliğinden ötürü teşekkür etti."MERKEL'İN KATKILARINI TAKDİRLE HATIRLAYACAĞIZ"Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Diyaloğumuz bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağlandı. Sayın Merkel sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi. Sayın Şansölyeye Suriye krizindeki samimi çabaları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. 26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hükümet ve şansölyesine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa rağmen sayın Merkel'in bu süreçteki katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkiler başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı ele aldık. Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesini teyit ettik. Kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli dostumla bir kez daha paylaştık. Doğu Akdeniz, Libya, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili fikir teatisinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli yönünü oluşturuyor.Kültürel ırkçılığın toplumsal köklerinin kurutulması, Türklerin Avrupa'da kendileri evlerinde hissetmelerine yardımcı olacaktır. Şansölye Merkel bu sorunların çözümü konusunda samimi çaba göstermiştir. Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim. Son ziyaret için değerli dostuma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendilerine başarılar diliyorum."BAŞARDIKLARIMIZ İÇİN SAYIN ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Merkel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:İyi ilişkileri sürdürmek için önümüzde çok fazla konu var. İş gücü anlaşmasının 60. yılını kutladık. Uğur Şahin ile Özlem Türeci önemli örneklerden. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarını takip edip, her zaman karşı çıktık. AB ile Türkiye ilişkilerine de değindik. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardımı da görüştük. BM ile Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum hala gergin. Yine Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferansı'nda başlatılan sürecin devamı Fransa'da olacak. Burada en kısa sürede kalıcı bir çözüm sağlanmasını istiyoruz. Bunun için yabancı güçlerin buradan çıkarılması gerektiğini ifade ettim. Türkiye'de de çok yıkıcı orman yangınları oldu, Almanya'da yıkıcı sel felaketleri oldu. Bu durumlar bize iklimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok kapsamlı bir görüşme oldu. 16 yıl içinde başardığımız bir sürü konu oldu, işbirliğimiz için Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.SORU-CEVAPTutuklu Alman vatandaşlar ve insan hakları ile ilgili soru:Başkan Erdoğan: - Her ülkede yargı bağımsızdır. Yargının bağımsızlığını savunuyoruz. Yargının kararlarına müdahale etmem sözkonusu değil. Yargının adil olduğuna hep birlikte inanalım.Mülteci Anlaşması ve insan kaçakçılığı ile ilgili soruMerkel: AB'nin mülteci komiseri bayan Johanson Türkiye'ye gelmişti. Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Birçok alanda çalışıyoruz. Detayları konuştuk. Almanya ve Türkiye tek başına çözemeyecek bunu. Önümüzdeki hafta AB zirvesinde bunları görüşmek için çaba harcayacağız.Başkan Erdoğan: Mülteciler ile ilgili konu Türkiye bunların adeta misafirhanesi durumunda. 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bizim bu insanları ötelememiz Yunanisan'ın yaptığı gibi bir şey yapmamız sözkonusu değil, yapamayız. Bu ev sahipliğimiz devam edecektir. Göçleri bu zamana kadar uyguladığımız gibi kabul ediyoruz. Şu an itibarıyla 60 bine yakın briket ev bitirdik. Bunu 100 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.Merkel-Erdoğan çalışma dönemi değerlendirmesiMerkel: Okuldaki gibi buada birbirimize not vermek için bulunmuyoruz. Türkiye'de çok şey gelişti, çok gelişme oldu. Altyapı açısından olsun. Son defa Ankara'ya geldiğimde ne kadar önemli bir idari yapı ve yönetim olduğunu gördüm. Standartların ne kadar yükseldiğini gördüm. Türkiye NATO müttefiki olarak bizim için önemli bir partner. Taliban, Suriye, Afrika konusunda görüştük. Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bundan sonraki federal hükümet de böyle görecektir. Barışımız ve güvenimiz birbirine bağlı.Başkan Erdoğan: Tabi 16 yıl kısa bir süreç değil. Benim de bir 19 yılım var. Bu süreçte birçok dünya liderleri ile görüştük, çalıştık. Sayın Şansölye Almanya'nın idaresinde başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte de özellikle de koalisyon hükümetleri olmasaydı Türkiye-Almanya ilişkileri başka bir noktaya ulaşabilirdi. Bizim başkanlık sistemine geçmemiz ile biz bu koalisyonlardan kurtulduk. Temennimiz odur ki, yeni yönetim ile inşallah bu süreci devam ettiririz. Zira Almanya'da çok ciddi bir Türk potansiyeli var. Hedef 50 milyar dolarlık bir ticarete ulaşmak.Merkel: Bu Köln Belediyesi'nin bir kararıdır. İslam karşıtlığına karşıyız. Başından bunların önünü kesmek istiyoruz. İslam ve Yahudi düşmanlığından üzücü olaylar yaşadık. Alman hükümetleri kararlı bir şekilde bunları önlemek için çalışıyor. Her zaman bir görevimiz olacaktır. İnternetin sağladığı etki nedeniyle de böyle olaylar maalesef yaşanacak .