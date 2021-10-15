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Metrobüs arızalanınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Seyir halindeyken arızalanan metrobüs, yolda kalarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Metrobüs arızalanınca yolcular yürümek zorunda kaldı
Ekleme: 15.10.2021 - 13:47 Güncelleme: 15.10.2021 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Metrobüs arızalanınca yolcular yürümek zorunda kaldı
İETT otobüslerinde yaşanan sorunlarla birlikte birçok ilçeden, yolda kalan metrobüs manzaraları da gelmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve bakımsızlıktan dolayı hergün yollarda kalan İETT araçları, İstanbulluları yordu.

Bugün de bir İETT aracının arıza yapması sonucu, İstanbulluların çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Topkapı'dan Cevizlibağ istasyonuna seyir halinde olan metrobüs, belirlenemeyen bir nedenle yolda kaldı.

HAT ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, araçta bulunan vatandaşlar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar başka bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yolcuların mağduriyeti ve arızalanan metrobüs de görülüyor.

BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.

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