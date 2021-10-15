Almanya'da ekmek fiyatı tartışma konusu oldu

Enerji fiyatlarının Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da da yükselişe geçmesinin ardından ülke, şimdi yeni bir konuyu tartışıyor.Alman basını, tahıl fiyatının yüzde 34,4 artış kaydettiğini, bunun üzerine endüstriden uyarılar geldiğini yazdı.'EKMEK FİYATLARI ARTACAK' UYARISIUyarıda, 'Küçük yuvarlak ekmekler yakında 1 eurodan fazlaya mal olacak.' denildi.Bild gazetesi, daha önce akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının arttığını yazmış, Başbakan Angela Merkel'e işaret edilerek, 'Bizi en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacaksınız?' sorusu yöneltilmişti.'KAHVALTI SOFRALARINDA FİYAT ŞOKU DALGASI'Aynı gazetenin haberinde bu kez, 'Şimdi de fiyat şoku dalgası kahvaltı sofralarımıza ulaşıyor.' ifadesine yer verilerek, ülkede hayatın pahalandığı belirtildi.Fırınlar ve perakendecilerin normal ekmek, küçük ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını sıkılaştırdığı kaydedildi.