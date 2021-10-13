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Dolmabahçe-Levazım Tüneli ne zaman bitecek? Sorunun cevabı İmamoğlu'nda: Niye para harcayayım?

Dolmabahçe-Levazım Tüneli ne zaman bitecek? Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy'de evi işi olanları trafikten büyük ölçüde kurtaracak olan proje 2018 yılında başladı ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle durdu. Herkes projenin akıbetini merak ederken sosyal medyadaki bir video durumu özetledi. İmamoğlu söz konusu videoda "Günde 40- 50 bin araç geçecek diye neden para harcayayım" dediği görülüyor.

Ekleme: 13.10.2021 - 16:14 Güncelleme: 13.10.2021 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Dolmabahçe-Levazım Tüneli ne zaman bitecek? Sorunun cevabı İmamoğlu'nda: Niye para harcayayım?
İstanbul'daki trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Ancak İBB'deki AK Parti döneminde başlanan projeler CHP döneminde sektreye uğrayabiliyor. Onlardan biri de
Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatı. Bölgede oturanların akıbetini merak ettikleri projenin ne durumda olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir
videosunda saklı.

'NEDEN PARA HARCAYAYIM'

Proje durdurmayı maharet sayan İmamoğlu, söz konusu videoda 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli için 'Metroyu yapmak varken 40-50 bin
araba geçecek diye niye ben para harcayayım?' dediği görülüyor. Metro, İstanbul için elbette bir hizmet. Ancak, inşaatına başlanmış ve büyük ölçüde tamamlanmış bir projeyi
durdurmak hatta yatırımı boşa para harcamak olarak gören bir belediye başkanı da ne kadar hizmet verebilir?

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli çalışmalarını durdurduğu ortaya çıktı.



Kaderine terk edilen 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. 2 yıldır
yeni İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden
gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde 

TÜNELİN GÜZERGAHI

Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı.Tünel projesi tamamlandığında Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden
Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyordu.

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAKTI

Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında; Bayıldım Caddesinin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel'e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi
istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi'nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine ulaşabileceklerdi.
Süleyman Seba Caddesi'nden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi'nin açık olan kısmını kullanarak Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri istikamete ulaşabileceklerdi.

Tünel çalışmaları öncesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturan vatandaşlar bilgilendirme notu dağıtılmıştı.

HER GEÇEN GÜN İSTANBUL'DA KAYIP BİR GÜN

İBB tarafından yapımı durdurulan tünele ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sert tepki gösterdi. Göksu, 'İstanbul her geçen gün geriye gidiyor. Her geçen gün İstanbul'da yeni bir kayıp gün' ifadelerini kullandı.


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