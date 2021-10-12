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Afyon'daki yürek yakan öğrenci servisi kazasında flaş gelişme!

Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve 2’si kardeş 5 öğrencinin öldüğü 5 öğrencinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan şoför hakkında flaş gelişme yaşandı...

Ekleme: 12.10.2021 - 13:36 Güncelleme: 12.10.2021 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Afyon'daki yürek yakan öğrenci servisi kazasında flaş gelişme!
İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren A.T., (53) idaresindekiservis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi.

Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, 5 öğrenci ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.

Yaralı öğrencilerin tedaviler devam ediyor

Yaralı çocuklardan 4’nün, kaldırıldıkları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi yoğun bakım servislerinde tedavileri devam ederken, birisinin ise normal serviste tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şoför tutuklandı

Şoför ‘birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı

Kazada minibüsü kullanan A.T., geniş jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli ‘birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçlaması ile tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

A.T., adliye çıkışından kendisini bekleyen gazetecilerin ‘hızlı gittiğiniz doğru mu?’ sorusuna ise kendinden emin bir şekilde 'hayır normal kullanıyordum’ cevabını vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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