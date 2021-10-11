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Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak'tan PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözler

Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile yaşadığı polemikle gündeme gelen oyuncu Nihal Yalçın'ın, terör soruşturması kapsamında tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş destekçisi olduğu ortaya çıkmıştı. Yalçın'ın ödül töreni sonrasında birlikte video çekerek Karadağlı'ya göndermede bulunduğu arkadaşı Zeynep Ocak'ın da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven tweetleri ortaya çıktı.

Ekleme: 11.10.2021 - 22:58 Güncelleme: 11.10.2021 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak'tan PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözler
Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yalçın, ödül töreni sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Karadağlı'yı taklit etti.

Karadağlı ise tüm bu yaşananlara konuk olduğu canlı yayında cevap verdi. Yalçın'a HDP milletvekillerinin sahip çıktığını belirten ünlü aktör, "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Ocak'tan Öcalan'a destek tweetleri
Nihal Yalçın'ın, Karadağlı ile dalga geçtiği videoda yanında bulunan yakın arkadaşı Zeynep Ocak ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.

Yalçın'ın "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" cümlelerini programında yayınlayan Ocak'ın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları:




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