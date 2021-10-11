Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak'tan PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözler

Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin gündemine oturdu.Yalçın, ödül töreni sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Karadağlı'yı taklit etti.Karadağlı ise tüm bu yaşananlara konuk olduğu canlı yayında cevap verdi. Yalçın'a HDP milletvekillerinin sahip çıktığını belirten ünlü aktör, "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullandı.Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu: Nihal Yalçın'a HDP sahip çıktıZeynep Ocak'tan Öcalan'a destek tweetleriNihal Yalçın'ın, Karadağlı ile dalga geçtiği videoda yanında bulunan yakın arkadaşı Zeynep Ocak ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.Yalçın'ın "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" cümlelerini programında yayınlayan Ocak'ın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı görüldü.İşte o paylaşımlardan bazıları: