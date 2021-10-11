Burundaki Siyah Noktalar Neden Olur?



Burundaki Siyah Noktalar Nasıl Geçer?



Burundaki Siyah Noktalar İçin Çözüm Önerileri



Burundaki Siyah Noktalar İçin Karbonat Maskesi



Siyah Noktalar Kendiliğinden Geçer Mi?



Siyah Noktaları Sıkmak Doğru Mu?



en yaygın cilt problemleri arasında yer alır ve neredeyse çoğu insanda vardır. Burunda biriken siyah noktaların nedeni yağ ve kirdir. Burun üzerindeki gözenekler açık olduğunda içerisinde ölü deri, yağ ve kir birikir. Bu birikintiler, siyah nokta görünümüne neden olur. Burundaki siyah nokta probleminden çoğu kişi şikayet eder. Peki? Burundaki siyah noktalar için pek çok farklı yöntem vardır. Eğer siz de burundaki siyah noktalardan şikayetçiyseniz, haberimizin detayları sizin için! İşteBurundaki siyah noktalar, ciltteki kıl köklerinin açılması ve tıkanıklık oluşmasıyla ortaya çıkar. Gözenekler içerisinde yağ üreten bezler içerir. Sebum adıyla bilinen bu yağ, cildin yumuşak ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur. Ölü deri, kir ve yağlar bu gözeneklerin içerisinde toplanır ve bir yumru oluşturur. Yumru üzerindeki cilt eğer kapanırsa beyaz nokta, kapanmazsa siyah nokta oluşuyor. Herkesin gözeneklerinde yağ bulunu ancak bazı insanların gözenekleri daha belirgindir. Bu belirginlik siyah noktaların da daha fazla göze çarpmasına neden olur.Burundaki siyah noktalardan çoğu kişi şikayetçidir. Burundaki siyah noktalar için birçok çözüm önerisi bulunur. Ancak siyah noktalar da sivilce gibi kesinlikle sıkılmamalıdır. Siyah noktaları sıkmak cildi tahriş eder ve kalıcı izler bırakır. Bunun yerine burundaki siyah noktalardan daha kalıcı yöntemlerle kurtulmayı denemek gerekir.Burundaki siyah noktaları temizlemek için günlük alışkanlıklarınızda birkaç değişiklik yapmanız gerekebilir. Sizler için burundaki siyah noktalar için en etkili çözüm önerilerini sıraladık.Yüzü düzenli olarak yıkamak cilt sorunlarına iyi gelir. Sabahları bile, gece yüzünüzde olabilecek kir ve bakterileri temizlemek için yüzünüzü yıkamak en iyisidir. Ayrıca yastık kılıfını düzenli olarak temizlediğinizden emin olmalısınız. Bununla birlikte, kir ve yağ ile birlikte ter de gözeneklerinizde sıkışabilir, bu nedenle egzersiz gibi çok fazla terlemeye neden olan faaliyetlere katılırsanız, ter kurumadan yüzünüzü hafif bir temizleyici ile yıkadığınızdan emin olun.Kozmetik ürünleri tercih ederken gözeneklerinizi tıkamayacak olmasına önem vermelisiniz. Yani eğer siyah nokta sorunu yaşıyorsanız kesinlikle komedojenik olmayan yani gözenekleri tıkamayan cilt bakım ürünleri kullanmalısınız. Cilt tipiniz ne olursa olsun bu tür ürünleri tercih etmelisiniz.Siyah noktalar, ölü derinin gözeneklerde birikmesiyle oluşur. Bu nedenle ciltteki ölü derileri temizlemek siyah nokta oluşmaması için büyük önem taşır. Alfa ve beta hidroksi asitler (AHA VE BHA) gibi yumuşak içeriklere sahip ürünler ciltteki ölü hücreleri temizler. Ayrıca cildi tahriş etmez ve iltihaplanmasına yol açmaz.Burundaki siyah noktalardan kurtulmak için doğal maskelere de yönelebilirsiniz. Çünkü sadece ürün seçimi siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olmaz. Burnunuzdaki siyah noktaları temizlemek için doğal malzemelerle hazırlanmış çeşitli cilt maskelerini kullanabilirsiniz. Sizler için burundaki siyah nokta problemini yok edecek maske tarifini yazdık.1 yemek kaşığı karbonatı biraz su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın, sorunlu bölgeye sürün ve 10 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir veya iki kez yapabilirsiniz.Siyah noktalar kendi kendine geçebilir ancak bu süreç oldukça üzün sürer. Çünkü siyah noktalar aslında inatçı kirlerdir. Bu nedenle kirleri temizlemek için sizin yardımınız gereklidir. Cildinize iyi bakmak siyah noktalardan kurtulma sürecini hızlandıracaktır.Siyah noktaları sıkmak, cildinizin tahriş olmasına ve iltihaplanmasına yol açar. Ayrıca gözeneklerin içini sıkarak boşalttığınızda, gözenekler genişler ve kısa sürede daha büyük bir alanda siyah nokta oluşur. Bu nedenle siyah noktaları kesinlikle sıkmamalısınız.?” sorusunun yanıtını hem doğal hem de kalıcı çözümlerle yanıtladık. Bu yöntemleri deneyerek siyah noktalardan kurtulabilirsiniz.