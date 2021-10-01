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Yargıtay'dan emsal karar! O sözler boşanma sebebi sayılacak!

Yargıtay'dan emsal karar! O sözler boşanma sebebi sayılacak!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” ifadesinin eşini aşağılamak anlamına geldiğine ve haklı boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 10:35
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 10:42
Yargıtay'dan emsal karar! O sözler boşanma sebebi sayılacak!

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

Aile Mahkemesi, erkeğin davasını kabul etti.

Davalı-karşı davacının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

'SEN ANCAK BENİM PARAMLA VARSIN, BEN YOKSAM HİÇSİN'

Eşi aşağılamanın boşanma sebebi olduğuna dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davacı-karşı davalı kadın, evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş, davalı-karşı davacı erkek karşı davasıyla zina hukuki sebebine dayalı boşanma istemiştir. Mahkemece davacı-karşı davalı kadının davasının reddine, davalı-karşı davacı erkeğin ise boşanma talebinin kabulüyle tarafların boşanmalarına karar vermiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı erkeğin eşini ‘Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin' diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır.

'BOŞANMA DAVASININ KABUL EDİLMESİ GEREKİR'

Bu durumda davacı-karşı davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma davasının ispatlandığının kabulü gerekir. O halde davacı-karşı davalı kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”


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