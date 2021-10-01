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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adı altında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 22:24
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 22:35
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Ekipleri de görev alırken, helikopterle havadan da destek verildi.

Taksim Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapıldı.

Denetim sırasında durdurulan bir taksiciye çalışma ruhsatında eksiklikler olduğu gerekçesiyle bin 339 lira ceza kesilirken, taksi ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.



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