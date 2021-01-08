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Zelenskiy, Libya’dan eve getirilen denizciler için Erdoğan’a teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2016 yılında Libya açıklarında esir alınan Ukraynalı denizcilerin eve dönmeleri konusunda yaptığı yardımlar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.Tahliyeye ilişkin bir açıklama da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği’nden geldi. Elçilik tarafından yayınlanan mesajda, "Dört Ukraynalı denizcinin 5 yıl sonra yurtlarına dönmesini biz de sevinçle karşıladık. Emeği geçen herkesi kutluyor, elinize sağlık diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 16:38
Zelenskiy, Libya’dan eve getirilen denizciler için Erdoğan’a teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2016 yılında Libya açıklarında esir alınan Ukraynalı denizcilerin eve dönmeleri konusunda yardımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Ukraynalı denizcilerin evlerine dönmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında '5 yıl tutukluluk süreçlerinin ardından Captain Khayyam gemisinin mürettabatı Ukraynalı vatandaşlarımızı evimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bu tahliyede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özellikle teşekkür ediyorum. Ukrayna'ya gösterilerin Türkiye'nin desteğine minnettarız' ifadelerini kullandı.

'SEVİNÇLE KARŞILADIK'

Tahliyeye ilişkin bir açıklama da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden geldi. Elçilik tarafından yayınlanan mesajda, 'Dört Ukraynalı denizcinin 5 yıl sonra yurtlarına dönmesini biz de sevinçle karşıladık. Emeği geçen herkesi kutluyor, elinize sağlık diyoruz' ifadelerine yer verildi.
2016 yılında Libya açıklarında Captain Khayyam isimli Ukrayna gemisine el konulmuş ve içindeki mürettabat gözaltına alınmıştı. Görülen mahkeme sonucunda denizcilerin 5 yıl hapis yatmasına karar verilmişti.

UkraynaLibyaRecep Tayyip Erdoğan

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