İşte pandemi döneminde en iyi saç ekim merkezleri!

En İyi Saç Ekimi Merkezleri ve Pandemi Tedbirleri



Pandemiye rağmen Türkiye dünya sağlık sektörünün önemli kaynaklarından biri olan saç ekiminde 2020 yılında da başarıdan başarıya imza attı.

Sağlık Bakanlığı ile sektörün önde gelen kuruluşlarının tedbirleriyle COVID-19'a rağmen yerli-yabancı çok sayıda kişi sorunsuz şekilde başarılı operasyonlar geçirdi.

Firmalar kullandıkları gelişmiş teknolojinin yanı sıra, hem misafirlerine hem de personeline sıklıkla uyguladığı COVID-19 testleri güven tazeledi.

İstanbul'un en iyi saç ekim merkezlerinden birkaçı şöyle sıralanabilir.



Neopital Klinik Saç Ekimi Merkezi



Saç ekiminde % 100 misafir memnuniyeti ve kusursuz süreç yönetimi ile Neopital, tercih edilebilecek en iyi saç ekimi merkezlerinden birisi olarak biliniyor. İleri teknoloji ile yaptığı saç ekimlerinde doğal saç yönleri, yüksek yoğunlukta, kaliteli greft koruması ve saçların tutma oranının çok yüksek olması sebebiyle başarılı saç ekimi sonuçlarına ulaşmaktadırlar. Bu merkezden hizmet alanlar, internet ortamında kalite standartlarından son derece memnun olduklarını bildiriyor.

Neopital Saç Ekimi Merkezi, pandemi döneminde de aldığı önemli tedbirler ile dikkat çekmektedir. Merkez, günde yalnızca 1 ya da 2 saç ekimi yaparak, hastane ortamında sosyal mesafe kuralını en sıkı şekilde uygulamaktadır. Her operasyon öncesinde ve sonrasında sterilizasyondan geçirilen Neopital Klinik, çalışanlarına ve misafirlerine düzenli testler yaparak virüse karşı da etkili ve koruyucu bir politika izlemektedir.



Asmed Saç Ekim Merkezi



Asmed, alanında uzman ve oldukça tanınmış Doktor Koray Erdoğan ile saç ekim sürecini yürütmektedir. Merkezi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, doğrudan Dr. Erdoğan tarafından geliştirilmiş ve hakkında akademik araştırma makaleleri yazılmış çok sayıda teknik yöntemin medikal sürece dahil edilmesidir. Bunlar K.E.E.P., Graft Calculator, Coverage Value, KE – Boat, KE – Head, KE – REST olarak sıralanabilir. Asmed, dünyanın dört bir yanından hastaları misafir eden ülkemizin önde gelen saç ekim merkezlerindendir.

Asmed Saç Ekimi merkezi COVID-19 sürecini de titizlikte yürütmektedir. Gün boyunca sterilizasyon çalışmaları yapılmakta hijyen kuralları üst seviyededir. Yine tüm çalışanlar ve misafirler de düzenli olarak testlerden geçmektedir.



Dr. Serkan AYGIN Saç Ekimi Merkezi



Saç ekim işlemleri uzun yıllardır bu alanda başarılı müdahalelere imza atan Dr. Serkan Aygın tarafından yürütülmektedir. “FUT” olarak bilinen tekniği ilk olarak uygulayan ve başarı sağlayan olan doktorlardandır. Uluslararası Dermatoloji Derneği'nin bir üyesi olması da yapacağı işleme ve ortaya çıkacak sonuca karşı güven sağlamaktadır. Deneyimi ve uzmanlığı ile kesin sonucu vaat etmektedir. Kendi internet sayfasından hastaların deneyimlerini okuyarak da bilgi sahibi olunabilir.

Ayrıca COVID-19 döneminde hiçbir tedbiri göz ardı etmeyen, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tedbir kurallarına uyarak hizmet veren Dr. Serkan Aygın ve ekibi İstanbul'un önde gelen saç ekim merkezlerinden birisidir.



Esteworld Saç Ekim Merkezi



Esteworld, yeni nesil ve ileri teknoloji sunduğu yöntemler ile İstanbul'un en iyi saç ekim merkezleri arasında yer almaktadır. Greft hesaplama ve en doğru greft noktasını bulma işlemleri için robotik teknolojilerden yararlanan Esteworld Saç Ekim Merkezi, maksimum oranda tutuculuk garantisi vermektedir.

Esteworld, pandemi sürecini de almış olduğu tedbirler sayesinde tüm hastanelerinde başarıyla sürdürmektedir. Hastane içindeki sterilizasyon ekipleri ile gün boyu hijyen korunmaktadır.



Transmed Saç Ekim Merkezi



İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Transmed Saç Ekim Merkezi Kliniği, son dönemlerde COVID-19'a karşı aldığı maksimum düzeydeki hijyen önlemleri ile öne çıkmaktadır. Klinik sadece saç ekimi alanında değil estetik cerrahi alanında da aktif hizmet vermektedir.

Kliniğin öne çıkan hizmetlerinden en önemlisi tıraşsız saç ekimi seçeneğidir. Bu hizmeti ile saçlarını kazıtmak istemeyenler rahatlıkla saç ektirebilmektedir. Tıraşsız saç ekiminde en sık kullanılan teknik ise Choi Implanter kalemden yararlanılarak yapılan “DHI” tekniğidir.

Transmed, pandeminin başından beri hizmetlerini aksatmadan devam ettirmeye çalışmaktadır. Başarılı doktorları ile tüm hijyen önlemlerine uyum sağlayarak ziyaretçilerine güven vermektedir.



Pandemi ve Saç Ekimi



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren COVID-19 virüsü, başlangıçta saç ekim sektörünü de olumsuz etkiledi. Ancak sağlık turizmi ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de, saç ekim sektörünün aldığı önlemler kısa sürede işe yaradı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, saç ekim merkezlerinde güvenle işlemlerine devam etti.

Türkiye'nin önde gelen saç ekim klinikleri inovatif yaklaşımlar sayesinde yüksek teknoloji cihazlarını sürece dahil ederek ziyaretçilerine konfor sağlamaktadır. Buna ek olarak sterilizasyon konusunda alınan katı önlemler ve personelin özenle çalışması da sektörün önde gelen merkezlerini bir adım daha öne çıkarmaktadır.