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Samsung bombayı patlattı! 1 dolardan ucuza yeni telefon

Samsung Tayland, Galaxy S21 serisi için bomba bir kampanya başlattı. Tanıtımı beklenen yeni Galaxy S21'in Tayland'da şanslı kişilere 1 dolardan daha ucuz bir fiyata satacağı öğrenildi.

Teknoloji / 07 Ocak 2021 Perşembe 15:10
Samsung bombayı patlattı! 1 dolardan ucuza yeni telefon

Samsung Galaxy S21 için Samsung'un hazırlıkları neredeyse tamam. Son olarak Galaxy S21'i tanıtacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin tarihini duyuran Güney Koreli şirket, şimdilerde ise yeni Galaxy için bazı ülkelere özel erken rezervasyon fırsatı sunuyor. Bu ülkelerden biri Tayland. Samsung Tayland tarafından başlatılan erken rezervasyon sürecinde önemli bir kampanya da bulunuyor. Üstelik Galaxy S21'i neredeyse bedavaya getiren bir kampanya bu.

0.70 dolar

Gsmarena'nın haberine göre, Samsung Tayland, düzenlediği kampanya ile bir nevi takası mümkün kılıyor. Buna göre Samsung Galaxy S21 almak isteyen ve site üzerinden kaydını gerçekleştiren şanslı ilk 100 kişi, eski bir dijital fotoğraf makinesini getirdiklerinde Galaxy S21 için sadece 0.70 dolar ödeyecek. Kayıt sırasında kendilerine verilen özel kod sayesinde şanslı kişiler, kodlarını yetkililer ile paylaştığında Galaxy S21'i 1 dolardan da ucuz bir fiyata satın alabilecek. Üstelik sadece ilk 100 kişi değil, ilk 1000 kişi için de bazı sürprizler mevcut.

İlk bin kişiye ücretsiz hizmet hediyesi

Eski dijital fotoğraf makinesi - Galaxy S21 takası için şans yakalayamayan ancak kayıt yaptıran ilk 1000 kişi içinde yer alanlar, normal fiyatı 98 dolar olan 1 yıllık Samsung Care+ Platinum hizmetine ücretsiz sahip olacak. Türkiye'deki kullanıcıların katılımının imkansız olduğu kampanya için ise 14 Ocak'a kadar kayıtlar gerçekleştirilebilecek.

Tayland

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