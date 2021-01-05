YÖK'ten Boğaziçi açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, ile ilgili bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.



İşte YÖK'ten yapılan açıklamanın satır başları;



YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır."



"Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır."



"Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."



"Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır."