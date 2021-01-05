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Fikri Sağlar'a CHP’liler bile sahip çıkamadı

CHP’li Fikri Sağlar’ın başörtülü hakim ve savcılarla ilgili militanca sözlerini değerlendirmesini istediğimiz CHP’li vekillerin bir kısmı sorularımızı cevaplandırmaktan kaçınırken, bir kısmı da “Görüşümüz genel başkanımızla aynı” ifadelerini kullandılar.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 10:26
Fikri Sağlar'a CHP’liler bile sahip çıkamadı

CHP'li eski Bakan Fikri Sağlar'ın “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli” şeklindeki başörtülü hakim ve savcılar hakkındaki düşmanca ifadelerini hatırlatarak, “Siz de katılıyor musunuz?” diye sorduğumuz CHP'li milletvekilleri, “Görüşümüz genel başkanımızla aynı” dediler.

Genel başkanımızla tavrım aynı
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu konuda genel başkanımız zaten cevabı verdi. Genel başkanımızla aynı doğrultudayız. O yüzden ayrı bir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda fikrini açık bir şekilde açıkladı. O yüzden benim düşüncem onunla aynı. Önemli olan genel başkanımızın tavrı. Benimsiyorum” diyerek Sağlar'ı tasvip etmediğini vurguladı.

Partimizin görüşü, görüşümdür
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, şunları dile getirdi: “Genel Başkanımızın bu konuda partinin görüşünü söyledi. Partimizin görüşü bu konuda açık. İnsanların kılık kıyafetine göre bir değerlendirme yapmayacağız. Görüşümüz genel başkanımızla aynıdır. Partinin esası, esas görüşümüz parti genel başkanımızın görüşüdür. Açıklamasına katılıyorum. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum.”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise, “Prensip olarak Akit gazetesinin sorularına cevap vermiyorum” diyerek topu taca atmayı tercih etti.

“Bir şey söylemek doğru olmaz”
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fikri Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma başlattı. Bu soruşturmayı destekliyor musunuz?” sorusuna ise CHP'li vekiller cevap vermek istemedi. Utku Çakırözer, bu soruyu, “Parti sözlerimize bakmanızda fayda var. O yüzden bu konuda bir şey söylememiş olayım” diye cevaplarken, Yıldırım Kaya da, “O konuda bir bilgim yok. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili

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