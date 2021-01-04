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Başörtü düşmanı Fikri Sağlar, şimdi de Kılıçdaroğlu'na giydirdi

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar katıldığı bir programda başörtülü kadınlara çirkin iftiralarda bulunmuştu. Sağlar şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:24
Başörtü düşmanı Fikri Sağlar, şimdi de Kılıçdaroğlu'na giydirdi

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar katıldığı bir programda başörtülü kadınlara çirkin iftiralarda bulunmuştu. Sağlar şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Fikri Sağlar Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nu vefasızlıkla suçladı. İşte Sağlar'ın o sözleri:

'Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Benim gibi eleştirel değil, kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi Nagehan Hanım. Beni trollerin lincinin ortasına attı. Asla vefa göstermedi. Demirel'in Özal'la ilgili 'Benim müsteşarımdı' dediği gibi demek istemiyorum ama ben Bakanken Kemal Bey bizim hükümetimizin genel müdürüydü.'

“Vefa ve güven duygusu önemlidir. Kemal Bey örgütlerine bu güveni vermiyor. Ben iktidar olacağım demeyen biri örgüte nasıl heyecan aşılayabilir? Tam 10 kere seçim kaybetti. Biz kendi koltuklarımızı bırakamazken iktidarı nasıl eleştirebiliriz?''Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Benim gibi eleştirel değil, kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi Nagehan Hanım. Beni trollerin lincinin ortasına attı. Asla vefa göstermedi. Demirel'in Özal'la ilgili 'Benim müsteşarımdı' dediği gibi demek istemiyorum ama ben Bakanken Kemal Bey bizim hükümetimizin genel müdürüydü.'

“Vefa ve güven duygusu önemlidir. Kemal Bey örgütlerine bu güveni vermiyor. Ben iktidar olacağım demeyen biri örgüte nasıl heyecan aşılayabilir? Tam 10 kere seçim kaybetti. Biz kendi koltuklarımızı bırakamazken iktidarı nasıl eleştirebiliriz?'

Kemal Kılıçdaroğlu

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