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AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu

AP News'in geçtiği son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Güney Kore bandıralı bir petrol tankerinin İran tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:09
AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu

Deniz izleme sitesi Marine Traffic'in bildirdiğine göre, Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Güney Kore bandıralı bir petrol tankerinin en son İran karasularına girdiği izlendi.

İngiliz güvenlik firması Ambrey'den alıntı yapan Associated Press'e göre, MT Hankuk Chemi Bandar Abbas açıklarında görüldü. Fakat neden İran karasularına girdiğine dair hiçbir açıklama yapmadı.

İran'dan herhangi bir yorum gelmezken, bazı denizcilik gözlemcileri Güney Kore petrol tankerinin İran tarafından ele geçirildiğini öne sürüyor.

Bir başka iddia ise İran tarafından yön değiştirildi
Küresel deniz taşımacılığı hakkında bir bilgi servisi olan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, ticari geminin, gemi ile İranlı yetkililer arasında bir “etkileşim” sonrasında yön değiştirdiğini, ancak başka bir ayrıntı vermediğini söyledi.

ABD Donanması'nın 5. Filosu da yetkililerin durumun farkında olduklarını ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

Birleşik Arap EmirlikleriGüney KorePetrol

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