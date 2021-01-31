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Vizesiz pasaportsuz çipli kimlik kartıyla seyahat dönemi! Sayı yükseliyor...

74 ülkeye vizesiz sadece pasaportla gidebilen Türk vatandaşları, 5 ülkeye de çipli kimlik kartları ile seyahat edebiliyor. Önümüzdeki dönemde Rusya ve Belarus ile de bazı anlaşmalar yapılarak çipli kimlik kartıyla seyahatin önü açılacak.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 09:29
Vizesiz pasaportsuz çipli kimlik kartıyla seyahat dönemi! Sayı yükseliyor...

Türk vatandaşlarının sadece kimlikle yurt dışına çıkarak seyahat edecekleri ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Türk vatandaşlarının Azerbaycan'a yaptıkları seyahatlerde vize ve pasaport engeli ortadan kalktı. Bundan sonra Azerbaycan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Azerbaycan'a yapılacak seyahatlerde sadece kimlik yeterli olacak. Böylece Türk vatandaşlarının, vize almadan ve pasaportsuz gidebileceği ülke sayısı beşe yükseldi.

VİZE YOK, PASAPORT YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre daha önce Gürcistan, KKTC, Moldova ve Ukrayna ile karşılıklı kimlikle seyahat kolaylığı sağlanırken bu yıl içinde ayrıca Belarus ve Rusya ile de benzer anlaşmaların yapılması planlanıyor. Kimlikle seyahatle birlikte vatandaşlar, yurt dışı seyahatleri için uğraştırıcı ve yorucu vize işlerinden kurtulmuş oluyor. Öte yandan Türk vatandaşlarının vize almadan sadece pasaport ile gidebilecekleri ülke sayısı da yükseldi. Bugün Türk vatandaşları karşılıklı olarak vize uygulamasının kaldırıldığı 74 ülkeyi sadece pasaport ile ziyaret edebiliyor.

UkraynaAzerbaycanGürcistanMoldova

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