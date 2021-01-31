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Koronavirüs aşısında sıramı kaçırırsam ne olacak? 45 gün detayı…

Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybederken 105 milyon kişiye bulaştı. Türkiye’de koronavirüsü durdurmak için aşılama uygulaması başladı. 14 Ocak’ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında, sağlık çalışanları, eczane çalışanları, yaşlı engelli koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu yerlerde çalışanların yanı sıra 75 yaş üstü vatandaşların aşılamaları gerçekleştirildi. Aşı sırası e-Nabız’dan sorgulanabilirken sıra kaybında ne olacağı büyük merak konusu oldu. Peki aşı sırasını kaçırırsam ne olur? İşte detaylar…

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 10:03
Koronavirüs aşısında sıramı kaçırırsam ne olacak? 45 gün detayı…

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen, mazereti nedeniyle aşı olamayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar için önemli bir adım attı. Buna göre, aşı sırasını kaybeden ancak geçerli mazereti bulunan sağlık çalışanı ve vatandaşlar, 45 gün içerisinde aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabilecek.

GRİP AŞISI MAZERET SEBEBİ

Milliyet'e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, daha önce grip, zattüre, Hepatit A ve B asüler boğmaca, Hemophilus Enfluenza Tip B aşı olanların Kovid-19 aşısı olabilmeleri için 15 gün beklemeleri gerektiğini belirterek, 10 gün içinde doğrulanmış Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere de aşı yapılmadığını hatırlattı.

Kişilere, 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalığı ile kronik hastalıkların atak zamanlarında Kovid-19 aşısı yapılmadığını ve aşının ertelendiğini vurgulayan Eryazğan, bu gibi nedenlerin aşıda mazeret sayıldığını söyledi. Eryazğan, "Önceki gün itibariyle mazereti olanların 45 gün boyunca randevu almasına, aşı yaptırmasına imkân tanındı. Mazeret yoksa sağlık çalışanı da olsa 4. grup içerisinde aşılanacak. Kişiler e-Nabız üzerinden ya da Alo 182'yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek" dedi.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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