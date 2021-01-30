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Cahit Berkay'dan CHP'den istifa eden vekillere tepki!

CHP'nin politikalarını eleştirip Muharrem İnce'nin partisine katılmak için istifa eden 3 vekile Cahit Berkay "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz" dedi.

Güncel / 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:36
Cahit Berkay'dan CHP'den istifa eden vekillere tepki!

CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partiden istifa etmelerinin yankıları sürerken, ünlü sanatçı Cahit Berkay'dan üç vekile tepki geldi.

Daha önce Muharrem İnce'nin parti kurmasına 'Verdiğim oyu haram ederim' ifadelerini kullanan Berkay, dün de sosyal medya hesabından istifa eden vekilleri hedef aldı.

ENAYİ YERİNE....

İstifa eden 3 vekilin CHP'lileri enayi yerine koyduğunu söyleyen Berkay 'Eyy CHP den istifa eden üç milletvekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?' ifadelerini kullandı.





MilletvekiliHüseyin AksoyMuharrem İnce

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