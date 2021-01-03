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Yunan medyasından skandal çağrı: Türkiye'ye karşı...

Sahada Türkiye’nin başarısı altında ezilen Yunanistan yine gerilimi tırmandıracak skandal hamlelere başvurdu. Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir programda Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı. İşte detaylar…

Dünya / 03 Ocak 2021 Pazar 10:49
Yunan medyasından skandal çağrı: Türkiye'ye karşı...

Türkiye'nin Lozan Antlaşması'yla ilgili gündeme getirdiği açıklamalar Yunanistan'da büyük yankı bulurken, bir ABD'li diplomatın paylaştığı Twitter mesajı kıyameti kopardı. Haberde, 'Neredeyse artık yüz yıl geçiyor. Bunlar oturulup, konuşulup müzakere edilebilir diye düşünüyorum' cümlesi öne çıkarıldı.

Öte yandan ABD'nin New York kentinde yaşayan Yunan siyaset bilimcinin yazdığı savaş çığlıkları atan makaledeki provokatif ifadeler patırtı kopardı

Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen bir 'küçük bir savaş' olduğunu yazan Eleas, 'Daha şimdiden bu metni okurken, tehditler, NAVTEX, savaş çığlıkları ve sayısız ihlalle artan bir savaş hız kesmeden devam ediyor. Oruç Reis'in potansiyel Yunan kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'ye (MEB) yolculuğu, sanki bir gün bile geçmemiş gibi devam ediyor!' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YUNANİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜNÜ HAFİFE ALIYOR'

New York'ta yaşayan siyaset bilimci Eleas yazıda, 'Türkler neden Ege'de küçük bir savaş istiyormuş gibi davranıyor?' ifadesi kullanılırken, Türkiye'nin Yunanistan'ın askeri gücünü hafife aldığı ileri sürüldü.

Savaşın bir provokasyondan hatta bir kazadan başlayabileceğinin göz ardı edilemez olduğunu ileri süren yazıda, 'Türkler, belki de daha çok psikolojik nedenlerle, bir savaşçıkarmak yerine her zaman tepki vermek istediler.' diye yazdı.

'Türkiye ile savaş masada mı? Açıkça evet, Türkler adına.' diye yazan Dimitris Eleas, 'Öyleyse, çok geç olmadan masamızda olmalı mı?' diye sürdürdü. Yazı şöyle devam etti:

'Ve eğer savaş siyasetse, siyasetin başka yollarla devamı ise, siyasete ve hiyerarşik ulusal çıkarlara sahip olmamız gerekir. Yunanistan'ın güçlenmesi gerekiyor. Yunanistan'ın gücü asla Türkiye'nin askeri gücüne tabi olmamalıdır.'

Savaş çığlıkları atan yazıda 'Bugün Yunanlılar savaşmaktan korkarlarsa bir gün Yunanistan kaybedilecek.' ifadeleri kullanıldı ve Yunan topraklarının 'İsviçre peynirine' dönüştürüldüğü iddia edildi.

Yunanlıların çelik bir yumruk gibi birleşmesini öneren provokatif yazıda, 'Burası bizim vatanımız ve biz sadece ölülerimizin, yüzlerce şehitimizin önünde diz çöküyoruz.' denildi.

YUNAN TELEVİZYONUNDA KEPAZELİK



Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı.

Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı, 'Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok' dedi.

ABD'li eski diplomat Alberto Miguel Fernandez ise, bir Twitter mesajıyla tartışmaya katıldı ve küstahlıkta sınır tanımadı.



Bir haberi alıntılayan Fernandez, Lozan Antlaşması'nın yerine Sevr Antlaşması'nın geri gelmesi gerektiğini yazma cüretini gösterdi.

ABD'li eski diplomatın Twitter mesajını haberleştiren Yunan medyası, beklendiği gibi Sevr haritaları kullandı. Haberlerde Türkiye'de Sevr Sendromu olduğu bile yazıldı.


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