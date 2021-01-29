Fırsatçı İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

ABD merkezli yayın organı Radio Free Asia'da yayınladığı haberde İstanbul Valiliği'nin kamp mağduru yakınları ile Çin Konsolosluğu arasında aracılık yaptığını belirtti. RFA'nın çevirmeni ise, metni Uygurcadan İngilizceye çevirirken 'İstanbul Valiliği' yazacağına 'İstanbul Belediyesi' olarak yanlış yazdı.



Yapılan basit hata, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fırsatı kendine lehine dönüştürerek twitter hesabından yayınladı.



'World Uyghur Congress'in' Twitter hesabı da hatalı haberi İmamoğlu'ndan söz ederek paylaştı. İmamoğlu'nun kendisi ya da sosyal medyasını yönetenler de alıntılayarak Twitter'dan 'Elimden gelen gayreti göstereceğim, bana duyulan güven için teşekkürler' diyerek paylaşımda bulundu.



Kısa süre sonra 'İBB Haber' hesabı da Ekrem İmamoğlu'nun tweetini RT'leyip 'Uygur Türklerinin konsolosluğa vermek istediği belgelerin İmamoğlu'nun devreye girmesiyle kabul edildiğini' paylaştı.



Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Eylemciler, yardım edenin Ekrem İmamoğlu değil İstanbul Valiliği olduğunu twitter hesaplarından açıkladı. Yapılan paylaşımda 'Çin konsolosluğundaki önündeki 'Aile Nöbeti' eylemimizle ilgili bazı medya da yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili sadece İstanbul Valiliği aracı olmaya çalışmıştır' ifadelerine yer verildi.