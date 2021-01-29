USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,39 EURO (Alış - Satış) : 8,92 - 8,94

Fırsatçı İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

İstanbul Çin konsolosluğun önünde Uygur Türkleri için eylem yapanlara destek olduğunu iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bizzat eylemciler yalanladı. Destek İmamoğlu'ndan değil İstanbul Valiliği'nden geldi.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 13:28
Fırsatçı İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

ABD merkezli yayın organı Radio Free Asia'da yayınladığı haberde İstanbul Valiliği'nin kamp mağduru yakınları ile Çin Konsolosluğu arasında aracılık yaptığını belirtti. RFA'nın çevirmeni ise, metni Uygurcadan İngilizceye çevirirken 'İstanbul Valiliği' yazacağına 'İstanbul Belediyesi' olarak yanlış yazdı.

Yapılan basit hata, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fırsatı kendine lehine dönüştürerek twitter hesabından yayınladı.

'World Uyghur Congress'in' Twitter hesabı da hatalı haberi İmamoğlu'ndan söz ederek paylaştı. İmamoğlu'nun kendisi ya da sosyal medyasını yönetenler de alıntılayarak Twitter'dan 'Elimden gelen gayreti göstereceğim, bana duyulan güven için teşekkürler' diyerek paylaşımda bulundu.

Kısa süre sonra 'İBB Haber' hesabı da Ekrem İmamoğlu'nun tweetini RT'leyip 'Uygur Türklerinin konsolosluğa vermek istediği belgelerin İmamoğlu'nun devreye girmesiyle kabul edildiğini' paylaştı.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Eylemciler, yardım edenin Ekrem İmamoğlu değil İstanbul Valiliği olduğunu twitter hesaplarından açıkladı. Yapılan paylaşımda 'Çin konsolosluğundaki önündeki 'Aile Nöbeti' eylemimizle ilgili bazı medya da yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili sadece İstanbul Valiliği aracı olmaya çalışmıştır' ifadelerine yer verildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement