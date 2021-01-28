Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Sosyal Medyanın Gündemi: #ZkuşağıBilmez

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, konuşmasında Z kuşağıyla ilgili de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerinin durumunun gençlere anlatılması gerektiğini ifade etti.



Başkan Erdoğan şunları söyledi:



'Z KUŞAĞI BİLMEZ, ÖLÜLERİMİZ BİLE REHİN ALINIYORDU'



'Düşünebiliyor musunuz? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi bay Kemal'in dönemi. Bunları bu ülkede yaşadık fakat Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları anlatmamız lazım. Bu bay Kemal işte SSK gibi önemli bir kurumun başında olduğu dönemlerde malesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.



Sosyal medyada #zkuşağıbilmez gündem oldu.







