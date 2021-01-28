Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Sosyal Medyanın Gündemi: #ZkuşağıBilmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanda ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığını belirtti ve o dönemleri bilmeyen Z kuşağına acı gerçeklerin çok iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemde SSK hastanelerinin içler acısı halini gazeteci Savaş Ay yaptığı programlarla sık sık gündeme getirmişti.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, konuşmasında Z kuşağıyla ilgili de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerinin durumunun gençlere anlatılması gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
'Z KUŞAĞI BİLMEZ, ÖLÜLERİMİZ BİLE REHİN ALINIYORDU'
'Düşünebiliyor musunuz? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi bay Kemal'in dönemi. Bunları bu ülkede yaşadık fakat Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları anlatmamız lazım. Bu bay Kemal işte SSK gibi önemli bir kurumun başında olduğu dönemlerde malesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.
Sosyal medyada #zkuşağıbilmez gündem oldu.