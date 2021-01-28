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Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Sosyal Medyanın Gündemi: #ZkuşağıBilmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanda ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığını belirtti ve o dönemleri bilmeyen Z kuşağına acı gerçeklerin çok iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemde SSK hastanelerinin içler acısı halini gazeteci Savaş Ay yaptığı programlarla sık sık gündeme getirmişti.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 15:58
Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Sosyal Medyanın Gündemi: #ZkuşağıBilmez

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, konuşmasında Z kuşağıyla ilgili de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerinin durumunun gençlere anlatılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

'Z KUŞAĞI BİLMEZ, ÖLÜLERİMİZ BİLE REHİN ALINIYORDU'

'Düşünebiliyor musunuz? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi bay Kemal'in dönemi. Bunları bu ülkede yaşadık fakat Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları anlatmamız lazım. Bu bay Kemal işte SSK gibi önemli bir kurumun başında olduğu dönemlerde malesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.

Sosyal medyada #zkuşağıbilmez gündem oldu. 



Ak PartiKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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