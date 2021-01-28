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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan aşı çalışmaları ile ilgili "Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor" dedi. Erdoğan DSÖ verilerine göre aşı üretme konusunda dünyada 3. ülke olduğumuzu bildirdi.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 14:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan aşı çalışmaları ile ilgili "Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor" dedi. Erdoğan DSÖ verilerine göre aşı üretme konusunda dünyada 3. ülke olduğumuzu bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu yıl TÜBİTAK ödüllerimizde 18 bilim insanımıza, TÜBA Bilim ödüllerinde ise 43 bilim insanımıza ödül veriyoruz. Keşfetmeye devam eden her bilim insanımızın yanında olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Eğitim - öğretim sistemi üzerindeki tüm bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştırdık. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkardık. Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Çocuklarımızı bilim insanı olma konusunda geleceğe hazırlıyoruz. Üstün yetenekli genç bilim insanlarının ödüllendirilmesi gelecekteki çığır açıcı çalışmalara kapı açacaktır.

Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Ürettiğiniz çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman oturup düşünmeniz lazım. Bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören, sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim medeniyetimiz bu noktada ayrılır. Teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde o coğrafyalarda sefaletin önüne geçmek için kullanırız. Türkiye'yi kritik teknolojin pazarı değil üreticisi yapmanın altında yatan ana sebep de budur.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Bilim insanlarımızın sağlık alanındaki çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. İkinci nesil bir aşımızın çalışması da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşışlarımızın üretim süreçlerine dahil olacaklar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan

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