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Arzu Aygün 42 gündür aranıyordu! Ormanda bu halde bulundu!

Samsun'da 2 çocuk annesi Arzu Aygü'n 42 gündür aranıyordu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sevgilisi M. C. işlediği vahşi cinayeti itiraf etti. M. C. polise verdiği ifadede tabancayla vurarak öldürdüğü Arzu Aygün'ün cesedinin Kozluk mahllesinde ormanlık alanda olduğunu söyledi

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 09:38
Arzu Aygün 42 gündür aranıyordu! Ormanda bu halde bulundu!

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün (35) tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi.

Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri Arzu Aygün'ün cesedini ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde buldu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. M.C. gözaltına alınırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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