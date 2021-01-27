İstanbul'da trafiği felç eden olay! Hasdal bağlantı yolunda tabela devrildi

TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte aksama meydana geliyor.



TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi.







İKİ ARAÇ KAZA YAPTI

Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi.







ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yolda trafik aksarken tabelanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.